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避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

記者顏潔恩╱紐約報導
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專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

紐新港航局(Port Authority of New York and New Jersey)將與多家航太公司合作，展開為期三年的「空中計程車」試點計畫；計畫中，類似直升機的飛行器從短跑道或直升機停機坪起飛，將乘客送往紐約市周邊的三大機場，全程只需約5至15分鐘，以此避開城市交通堵塞問題。

此前，聯邦政府於9日宣布，將紐約市及其他幾個城市納入空中計程車測試計畫中；在這項計畫下，旅客未來可考慮從曼哈頓等地搭乘空中交通工具前往甘迺迪國際機場(JFK International Airport)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)、與紐瓦克國際機場(Newark Liberty)，價格大約相當於一次豪華轎車的接送服務。

總部位於加州聖荷西的航太公司Archer Aviation表示，旅客未來甚至可以在購買機票時，同時預訂從曼哈頓空港(skyport)出發的空中計程車接駁服務，預計票價約為110至165元。

該航太公司也已提出一個「空中計程車」的網絡構想，計畫利用小型電動飛機連接曼哈頓下城與中城的空港，往返紐約市三個機場，每次可搭載少量的乘客。

與此同時，另一家參與試點的公司Electra.aero則開發出小型電動飛機，起飛與降落只需約150呎的距離，因此可以在較短跑道甚至意想不到的地點起降，例如草地或停車場，而不必使用完整規模的機場。

據悉，該公司與聯合航空(United Airlines)合作繪製的路線圖，還包括未來可能連接新澤西州的Teterboro機場、威徹斯特郡(Westchester County)機場以及長島的Republic機場。

不過，該計畫也可能引發社區對噪音與安全問題的討論，特別是在直升機停機坪或擬建「垂直起降機場」(vertiport)附近的居民區域裡；根據Federal Aviation Administration(FAA)去年發布的航空噪音報告，透過其全國投訴平台提交的噪音投訴，在2023年至2024年間增加了約150%。

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