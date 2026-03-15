避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

紐新港航局(Port Authority of New York and New Jersey)將與多家航太公司合作，展開為期三年的「空中計程車」試點計畫；計畫中，類似直升機的飛行器從短跑道或直升機停機坪起飛，將乘客送往紐約市 周邊的三大機場，全程只需約5至15分鐘，以此避開城市交通堵塞問題。

此前，聯邦政府於9日宣布，將紐約市及其他幾個城市納入空中計程車測試計畫中；在這項計畫下，旅客未來可考慮從曼哈頓 等地搭乘空中交通工具前往甘迺迪國際機場(JFK International Airport)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)、與紐瓦克國際機場(Newark Liberty)，價格大約相當於一次豪華轎車的接送服務。

總部位於加州聖荷西的航太公司Archer Aviation表示，旅客未來甚至可以在購買機票時，同時預訂從曼哈頓空港(skyport)出發的空中計程車接駁服務，預計票價約為110至165元。

該航太公司也已提出一個「空中計程車」的網絡構想，計畫利用小型電動飛機連接曼哈頓下城與中城的空港，往返紐約市三個機場，每次可搭載少量的乘客。

與此同時，另一家參與試點的公司Electra.aero則開發出小型電動飛機，起飛與降落只需約150呎的距離，因此可以在較短跑道甚至意想不到的地點起降，例如草地或停車場，而不必使用完整規模的機場。

據悉，該公司與聯合航空(United Airlines)合作繪製的路線圖，還包括未來可能連接新澤西州的Teterboro機場、威徹斯特郡(Westchester County)機場以及長島的Republic機場。

不過，該計畫也可能引發社區對噪音與安全問題的討論，特別是在直升機停機坪或擬建「垂直起降機場」(vertiport)附近的居民區域裡；根據Federal Aviation Administration(FAA)去年發布的航空噪音報告，透過其全國投訴平台提交的噪音投訴，在2023年至2024年間增加了約150%。