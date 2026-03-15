盧秀燕訪紐約中華公所 感謝僑界長年支持台灣

盧秀燕14日拜訪紐約中華公所，與僑界領袖們交流。(記者劉梓祁╱攝影)

台中市長盧秀燕 於14日到訪紐約中華公所，與僑界代表會面交流；她在致詞時表示，中華民國 的建立與海外僑胞密不可分，並感謝僑界長期支持台灣。盧秀燕抵達公所後，中華公所主席伍銳賢先陪同她在所內參觀，介紹陳列字畫及相關歷史資料，並說明公所的發展歷程。

伍銳賢向她介紹，紐約中華公所成立於1883年，至今已有逾140年歷史，是華埠重要僑團之一，長期支持中華民國，也見證華人在美國社區的發展。他提到，過去包括前總統馬英九等多位政要都曾有到訪。

伍銳賢表示很歡迎盧秀燕這次到訪紐約中華公所，他說，中華公所歷史悠久，從清朝時期華人移民在美國落腳開始發展，至今已走過一個多世紀。他也以自身家族歷史為例，提到其曾祖父早在19世紀初便來到美國打拚。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強當日也陪同出席，他表示，紐約中華公所是紐約僑界最具代表性的團體之一，旗下有多個僑團組織，長期支持中華民國。他提到，今年初公所舉行主席選舉時，相關報導仍以中華民國紀年呈現，顯示公所對中華民國的支持與認同。

盧秀燕致詞時表示，長久以來對公所十分敬仰，故此行特意前來拜訪。她說，中華公所是支持中華民國的重要僑界基地，自己一直希望能親自到訪，向僑胞表達敬意與感謝。

她指出，中華民國的建立與海外僑胞密不可分。她說，當年國父孫中山推動革命時，除了面對各種危險與困難，也需要大量資源與支持，而許多華僑在海外打拚之餘，仍願意出錢出力支持革命，因此常被稱為「革命之母」。

盧秀燕表示，中華民國是亞洲第一個民主自由國家，民主與自由是國家最重要的核心價值。她說，中華民國走過115年歷史，過程並不容易，但海內外多數國民始終堅持民主信念，也持續守護這個國家。她並稱，紐約中華公所是海外支持中華民國的重要據點之一。

她在致詞中也感謝僑界長期支持台灣，並表示海外僑胞與台灣之間的情感聯繫十分深厚。盧秀燕也邀請在場僑胞日後回到台灣時，「不妨到台中走走，與當地交流敘舊」。

活動中，雙方也互贈紀念品。盧秀燕贈送印有「躍馬紐埠，耀我中華」字樣的水晶馬造型紀念品，中華公所則回贈印有「紐約中華公所」及公所標誌的紀念錦旗。

台中市長盧秀燕(左)訪紐約中華公所，與中華公所主席伍銳賢交流。(記者劉梓祁╱攝影)

中華公所回贈盧秀燕印有「紐約中華公所」及公所標誌的紀念錦旗。(記者劉梓祁╱攝影)