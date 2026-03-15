紐約市現I型猴痘首例 衛生局：社區傳播風險低

市衛生局13日通報，紐約市內出現首例感染I型猴痘病毒的病例。圖為顯微鏡下的猴痘病毒顆粒。(路透)

市衛生局13日通報，紐約市 內出現首例感染I型猴痘 病毒(mpox)的病例，與此前在2022年引發全球疫情的毒株不同，I型或引發更嚴重症狀，致死風險也更高。市衛生局表示，該病例與旅行有關，目前沒有發現病毒在本地傳播的跡象。

猴痘又稱M痘，可透過親密接觸傳播，包括擁抱或依偎等行為。該疾病不被歸類為性傳播疾病，但在美國，該疾病傳播多發生於LGBTQ+社群中，主要透過男性之間的性行為及其他密切接觸傳播。世衛組織(World Health Organization)2022年將其英文名「monkeypox」改名為「mpox」，主要為避免名稱引發種族與社會污名，並減少將疾病與猴子或特定地區連結所造成的誤解。

衛生官員指出，本次發現的病毒株名為I型(clade I)，與2022年疫情的II型(clade II)相比，I型可能引發更嚴重症狀，致死風險也更高。2022年的疫情在紐約市共造成4000例病例，最常見的症狀為疼痛性皮疹，可出現在手部、足部、胸部、臉部或生殖器附近，患者亦可能出現發燒、畏寒及其他類似流感的症狀。

市衛生局局長馬丁(Dr. Alister Martin)表示，目前紐約市尚未發現I型猴痘的本地傳播，整體風險仍然較低。但他建議有感染風險的市民接種並完成兩劑猴痘疫苗，以預防感染，建議接種的人群包括與男性發生性行為的男性、跨性別者以及非二元性別人士。

市府表示，計畫前往病毒正在傳播國家的旅客，也可考慮接種疫苗。民眾可訪問nyc.gov/site/doh/services/health-map.page查詢疫苗接種地點，或致電311尋求協助。更多有關猴痘的預防、症狀、診斷及治療資訊，可查閱市府相關網站nyc.gov/mpox。