華裔警日落公園追匪12哩 逮搶電動車2嫌再立功

72分局華裔警員劉子涵(左)日前與同僚在接獲報案後，成功逮捕兩名搶劫電動單車的嫌犯，獲分局表揚。(取自72分局X平台)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 72分局華裔警員劉子涵(PO Zihan Liu)，從警兩年來屢立功績。11日傍晚，他與同僚在接獲通報後一路鳴笛追捕數條街，最終成功逮捕兩名搶劫電動單車的嫌犯，並將被搶的車輛追回，獲72分局事後在社群媒體上公開表揚。

警方表示，11日下午6時左右於日落公園1大道夾58街，一名受害者報案稱，他的輕便摩托車(Moped)遭兩名男子亮出刀子威脅搶走。警方接獲報案後立即通報轄區巡邏警員前往處理，當時正在附近巡邏的劉子涵與另一名警員第一時間趕到現場，向受害者了解案發經過及嫌犯逃離的方向。

掌握線索後，劉子涵與同僚立即駕車展開追捕，不久即發現兩名嫌犯騎乘被搶走的輕便摩托車的身影。警方隨即鳴笛追趕，但嫌犯未停車配合，反而加速逃逸。警車從日落公園一帶一路 追逐，最終在展望公園東南側的海洋大道(Ocean Avenue)與園邊大道(Parkside Avenue)附近成功攔截嫌犯，且是在未發生交通事故的情況下成功逮捕，接著將追回的車輛歸還受害者。

對此，72分局之後在社群平台X發文表揚劉子涵與搭檔的傑出表現。現年25歲、祖籍福建的劉子涵自加入警隊以來表現突出，多次受到分局表揚，2025年初，他曾在緊急情況下運用警校所學，成功救回一名因奶水嗆喉而失去呼吸、僅出生22天的華裔女嬰，因而獲選為當月傑出警員。