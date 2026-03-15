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財務危機加劇 布碌崙醫院逾400護士 醫保中斷6周

記者馬璿╱紐約報導
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布碌崙醫院中心疑因財務困境持續惡化，超過400名護理師的醫療保險已中斷長達六周。(取自醫院官網)
布碌崙醫院中心疑因財務困境持續惡化，超過400名護理師的醫療保險已中斷長達六周。(取自醫院官網)

布碌崙(布魯克林)醫院中心(Brooklyn Hospital Center)疑因財務困境持續惡化，超過400名護理師的醫療保險已中斷長達六周。工會指出，院方自去年11月起未再向醫療福利基金繳款，導致護理師及其家人目前無法獲得醫療保障，而院內其他員工，包括醫師與行政人員的保險福利則未受影響。院方對此則是回應「正在與州府申請資金」，但州府辦公室尚未對此發表聲明。

近期，多名消息人士向媒體THE CITY透露，州長霍楚(Kathy Hochul)近日已向這家位於格林堡公園附近、成立181年的社區醫院提供1500萬元緊急援助。然而，紐約州護理協會(NYSNA)表示，院方去年秋季曾向州府申請高達1億6000萬元資金，目前獲得的1500萬元仍不足以恢復護士的醫療福利。

工會代表指出，醫院停止為護理師繳納醫療福利基金的決定，使員工感到被針對，且護理師是該院目前唯一失去醫療保險的員工群體。在該院任職20年的護理教育員洛坦(Rehana Lowtan)表示，許多護理師本身患有嚴重疾病，也有家人依附在同一保險計畫下，如今卻完全失去醫療保障。在該院工作25年的認證助產士拜爾—亨利(Yvette Byer-Henry)也表示，院方幾乎沒有提供任何說明。

院方發言人芬克(Zack Fink)則表示，醫院正在與工會和州府合作。聲明指出，院方重視由NYSNA代表的護理師，並認為醫療福利對員工與其家庭至關重要，目前最迫切的問題是確保資金能持續支付相關福利。

布碌崙醫院中心近年來持續面臨嚴重財務壓力，除2025年已獲得州府7400萬元援助外，院方仍向州政府申請更多資金。院長泰拉諾尼(Gary G. Terranoni)去年11月受訪時甚至表示「醫院正考慮申請破產」。

「智庫帝國中心」醫療政策資深研究員哈蒙德(Bill Hammond)指出，院方停止支付護理師福利，可能是一種「絕望的策略」，藉此向州府顯示醫院財務狀況嚴峻，爭取更多援助，但若這是院方策略，等於將護士當作向州府施壓的籌碼，州長辦公室未對此回應媒體置評請求。

今年1月，布碌崙醫院中心的護士曾計畫發動罷工，但最終與院方達成初步勞資協議而取消行動。但由於協議內容包括由醫院全額提供護理師醫療與退休福利，護理師當時並不知道院方早已停止向福利基金繳款，因此同意了合約，如今由於已簽署勞資協議，在法律上也無法再發動罷工。

布碌崙醫院中心並未隸屬於大型醫療系統，主要收入來自病患醫療費用。根據紐約州醫療保健協會報告，該院約80%的病患使用醫療補助計畫或聯邦醫療保險，近期聯邦政府削減醫療補助資金，也對安全網醫院造成衝擊。

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