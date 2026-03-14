我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

「梅蘭芳京劇大師展」曼哈頓揭幕 回顧1930訪美巡演里程碑

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華美協進社「舞動的女神：梅蘭芳在美國」展覽揭幕，透過戲服等展品回顧梅蘭芳1930年的訪美巡演。(記者劉梓祁／攝影)
華美協進社「舞動的女神：梅蘭芳在美國」展覽揭幕，透過戲服等展品回顧梅蘭芳1930年的訪美巡演。(記者劉梓祁／攝影)

為紀念京劇大師梅蘭芳在西方舞台留下的深遠影響，「舞動的女神：梅蘭芳在美國」(The Dancing Goddess: Mei Lanfang in America)展覽於12日在曼哈頓華美協進社(China Institute)開幕，透過戲服、文獻、影像與藝術作品等展品，回顧梅蘭芳1930年訪美巡演的歷史時刻。

本次展覽以梅蘭芳1930年北美巡演為主軸，將持續至7月12日。當年在華美協進社邀請與安排下，梅蘭芳展開為期七個月的跨美巡演，到訪紐約、華盛頓、芝加哥、舊金山、洛杉磯與檀香山等六座城市。他憑藉融合歌唱、舞蹈與戲劇表演的獨特藝術形式，以及精湛的旦角演繹在美國受到廣泛媒體報導，成為當時文化界的藝術事件之一。

主辦方表示，梅蘭芳訪美不僅將京劇藝術首次大規模帶入西方主流舞台，也對現代戲劇與表演藝術產生深遠影響。其表演風格與舞台美學啟發了多位西方文化人士與藝術家，包括劇作家懷爾德(Thornton Wilder)、詩人摩爾(Marianne Moore)及演員羅伯森(Paul Robeson)等。在洛杉磯期間，梅蘭芳還受到卓別林(Charlie Chaplin)、碧克馥(Mary Pickford)與費爾班克斯(Douglas Fairbanks)等電影界人士接待。

華美協進社表示，本次展覽的大量展品為首次在美國展出，包括梅蘭芳舞台戲服、演出道具、歷史劇照、影像資料及早期劇單等，主要來自北京中國藝術研究院的收藏。該院也派出代表團出席展覽相關活動，包括副院長齊永剛、戲曲研究所所長王馗，以及藝術與文獻館副館長邵曉潔。

許多展品還與梅蘭芳的代表劇目與藝術創作相關，涵蓋「霸王別姬」、「貴妃醉酒」、「洛神」、「牡丹亭」和「木蘭從軍」等經典作品，並透過影像與文獻資料展示其在旦角藝術與舞台身段設計上的創新。其中也展出梅蘭芳1948年創作的水墨設色作品「天女像」(Portrait of The Goddess of Heaven)，該作由宋美齡的侄外孫馮英祥(Michael Feng)借展，他本人也親臨11日的特別開幕活動。

該展覽策展人為波士頓大學(Boston University)中國與比較文學教授葉凱蒂(Catherine V. Yeh)。她表示，梅蘭芳1930年的訪美之行是中美文化交流史上的一個重要里程碑，並對20世紀全球戲劇的發展產生了深遠影響。葉凱蒂說，梅蘭芳成功的核心在於他能夠順應時代精神進行創新，通過將舞蹈元素引入京劇改變其表現形式，並幫助塑造了20世紀京劇的審美形態；以及在創造融合傳統女性角色類型的全新旦角「花衫」行當時，使現代女性形象登上舞台中心。

華美協進社「舞動的女神：梅蘭芳在美國」展覽揭幕，透過戲服等展品回顧梅蘭芳1930...
華美協進社「舞動的女神：梅蘭芳在美國」展覽揭幕，透過戲服等展品回顧梅蘭芳1930年的訪美巡演。(記者劉梓祁／攝影)

華美協進社揭幕「舞動的女神：梅蘭芳在美國」展覽揭幕，透過戲服等展品回顧梅蘭芳19...
華美協進社揭幕「舞動的女神：梅蘭芳在美國」展覽揭幕，透過戲服等展品回顧梅蘭芳1930年的訪美巡演。(記者劉梓祁／攝影)

世報陪您半世紀

洛杉磯

上一則

法拉盛玉蘭花園啟用 過渡性住房 供暫住

下一則

紐約州推針灸納入醫保 傳喜訊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約中國書法國際展籌備啟動 10月盛大交流

紐約中國書法國際展籌備啟動 10月盛大交流
曼哈頓爵士工作坊 華裔歌者石尚秋韵登台

曼哈頓爵士工作坊 華裔歌者石尚秋韵登台
移民勞工與皇后區女性歷史 躍創作主題

移民勞工與皇后區女性歷史 躍創作主題
長島9位女藝術家 用畫作說故事

長島9位女藝術家 用畫作說故事

熱門新聞

經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
紐約市樓宇局表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元的罰單。圖為皇后區社區，僅為示意圖。(本報檔案照)

非法短租與改建房屋 紐約法拉盛房主被重罰

2026-03-11 15:51
曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被AI替代的風口浪尖。示意圖。（取自123RF）

紐約客談／時薪漲到30元？這些職位恐不再請人 讓AI取代

2026-03-11 13:36
皇后區地檢處說，警方在皇后區牙買加灣野生動物保護區尋獲了包含頭顱、腿部與手臂在內的阿里的其餘遺骸。(取自谷歌地圖，圖為牙買加灣野生動物保護區)

網戀結緣相差41歲 紐約皇后區74歲翁殺妻碎屍

2026-03-12 21:07
「永發」餐館歇業期間，這座樓下為店面、樓上為住家的商住樓老店門窗緊閉。(谷歌地圖)

紐約上州華人餐館老闆被ICE拘8個月後返家 社區歡迎其重開餐館

2026-03-12 12:44
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起