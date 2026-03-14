「梅蘭芳京劇大師展」曼哈頓揭幕 回顧1930訪美巡演里程碑

華美協進社「舞動的女神：梅蘭芳在美國」展覽揭幕，透過戲服等展品回顧梅蘭芳1930年的訪美巡演。(記者劉梓祁／攝影)

為紀念京劇大師梅蘭芳在西方舞台留下的深遠影響，「舞動的女神：梅蘭芳在美國」(The Dancing Goddess: Mei Lanfang in America)展覽於12日在曼哈頓華美協進社(China Institute)開幕，透過戲服、文獻、影像與藝術作品等展品，回顧梅蘭芳1930年訪美巡演的歷史時刻。

本次展覽以梅蘭芳1930年北美巡演為主軸，將持續至7月12日。當年在華美協進社邀請與安排下，梅蘭芳展開為期七個月的跨美巡演，到訪紐約、華盛頓、芝加哥、舊金山、洛杉磯 與檀香山等六座城市。他憑藉融合歌唱、舞蹈與戲劇表演的獨特藝術形式，以及精湛的旦角演繹在美國受到廣泛媒體報導，成為當時文化界的藝術事件之一。

主辦方表示，梅蘭芳訪美不僅將京劇藝術首次大規模帶入西方主流舞台，也對現代戲劇與表演藝術產生深遠影響。其表演風格與舞台美學啟發了多位西方文化人士與藝術家，包括劇作家懷爾德(Thornton Wilder)、詩人摩爾(Marianne Moore)及演員羅伯森(Paul Robeson)等。在洛杉磯期間，梅蘭芳還受到卓別林(Charlie Chaplin)、碧克馥(Mary Pickford)與費爾班克斯(Douglas Fairbanks)等電影界人士接待。

華美協進社表示，本次展覽的大量展品為首次在美國展出，包括梅蘭芳舞台戲服、演出道具、歷史劇照、影像資料及早期劇單等，主要來自北京中國藝術研究院的收藏。該院也派出代表團出席展覽相關活動，包括副院長齊永剛、戲曲研究所所長王馗，以及藝術與文獻館副館長邵曉潔。

許多展品還與梅蘭芳的代表劇目與藝術創作相關，涵蓋「霸王別姬」、「貴妃醉酒」、「洛神」、「牡丹亭」和「木蘭從軍」等經典作品，並透過影像與文獻資料展示其在旦角藝術與舞台身段設計上的創新。其中也展出梅蘭芳1948年創作的水墨設色作品「天女像」(Portrait of The Goddess of Heaven)，該作由宋美齡的侄外孫馮英祥(Michael Feng)借展，他本人也親臨11日的特別開幕活動。

該展覽策展人為波士頓大學(Boston University)中國與比較文學教授葉凱蒂(Catherine V. Yeh)。她表示，梅蘭芳1930年的訪美之行是中美文化交流史上的一個重要里程碑，並對20世紀全球戲劇的發展產生了深遠影響。葉凱蒂說，梅蘭芳成功的核心在於他能夠順應時代精神進行創新，通過將舞蹈元素引入京劇改變其表現形式，並幫助塑造了20世紀京劇的審美形態；以及在創造融合傳統女性角色類型的全新旦角「花衫」行當時，使現代女性形象登上舞台中心。

華美協進社「舞動的女神：梅蘭芳在美國」展覽揭幕，透過戲服等展品回顧梅蘭芳1930年的訪美巡演。(記者劉梓祁／攝影)