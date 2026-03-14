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時代雜誌2026「全球最佳景點」揭曉 紐約2大博物館入選

記者顏潔恩／紐約報導
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曼哈頓上東區「弗里克收藏」翻新鍍金時代豪宅後重新開放。(路透)
曼哈頓上東區「弗里克收藏」翻新鍍金時代豪宅後重新開放。(路透)

「時代雜誌」(TIME magazine)公布「2026年全球最佳景點」名單，紐約市共有兩大博物館名列其中，分別是位於哈林區的哈林工作室博物館(The Studio Museum in Harlem)、以及曼哈頓上東區第五大道的弗里克收藏館(Frick Collection)；這兩個博物館均享有盛譽，且都在耗資整修多年後於2025年重開。

據介紹，哈林工作室博物館最初成立於1968年，致力於推廣非洲裔藝術家的創作，經過長達七年的維修後，該館於去年11月在西125街144號重新開放；這個文化機構不僅作為藝術畫廊的展示用途使用，也設有圖書館、社區會議空間、禮品店以及屋頂花園等，有興趣觀賞的民眾可瀏覽studiomuseum.org。

另一方面，弗里克收藏館在耗資2億2000萬元修繕後，於去年4月重新開放，正值其成立90周年之際，這座被譽為「世界上最偉大的博物館之一」的藝術館，展示從文藝復興時期到19世紀末的歐洲藝術作品，並設於實業家Henry Clay Frick的原宅中；此次翻新還新增了展覽畫廊、禮堂、教育空間、餐廳、咖啡吧等空間，欲了解更多博物館詳情，可登錄https://www.frick.org。

據悉，「2026年全球最佳景點」榜單涵蓋多種類型，包括酒店、餐廳、旅遊景點、博物館、郵輪與公園等；這些來自世界各地的目的地，由「時代雜誌」的國際記者網路、撰稿人以及讀者提交推薦後選出。

「時代雜誌」編輯表示，旅遊趨勢可能應需求迅速改變，全球事件也會改變人們的旅行計畫，然而探索世界的衝動始終存在，「旅遊在最好的時候是一座橋梁，讓人們有機會接觸新文化、歡迎旅客，並發現那些看似陌生的事物其實也能帶來意想不到的熟悉感」。

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