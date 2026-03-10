「效忠ISIS」2男涉在曼達尼官邸外擲炸彈 遭控5罪

我的頻道

記者許君達／紐約報導
因涉嫌在紐約市長官邸外向抗議人群投擲疑似爆炸物而被捕的兩名嫌疑人巴拉特(Emir Balat)和卡尤米(Ibrahim Kayumi)，9日被紐約南區聯邦檢察官提起控訴。根據檢方公布的偵結書，兩名被告均親口承認自己向恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)效忠，調查發現，他們向人群投擲的不明物體內檢測出高敏感性爆炸物成分，若成功引爆，後果不堪設想。

巴拉特和卡尤米分別為18及19歲，均來自賓州。偵結書指出，3月7日在紐約市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)外發生抗議活動，當日中午12時15分左右，嫌疑人巴拉特向抗議人群投擲了第一枚爆炸裝置，然後奔向同一街區的另一個地點，從負責接應的卡尤米手中取得第二枚裝置，點燃後拋向數名執勤警員站立的位置。兩人隨後被捕。

根據偵結書提供的細節，巴拉特在被押送至警局的途中，向身邊的警員宣稱「我們會採取行動」，並表示「即使我沒有做，也必會有其他人代勞」。抵達警局後，巴拉特要求紙筆，並寫下文字稱「本人宣誓效忠伊斯蘭國。在你們的憤怒中死去吧，異教徒！」偵結書說，「在憤怒中死去」是ISIS常用的一句口號。當被執法人員問到是否知道發生於2013年的波士頓馬拉松爆炸案時，巴拉特則表示，那起恐怖襲擊案件「只造成了三人死亡」，「我要的是更大規模」。

警方的執法記錄顯示，卡尤米在被捕時，身邊人群中有人質問其作案動機，他直接回應稱「伊斯蘭國」。而根據偵結書，他在隨後的審訊中承認自己曾透過手機觀看ISIS的宣傳影片，當日參與的襲擊行為一定程度上受到了ISIS的啟發。

偵結書還指出，經過調查，巴拉特向人群投擲的兩枚爆炸裝置均附有引信，內裝螺帽和螺栓以增加爆炸後的傷害程度。在第一枚裝置上，調查人員提取到了一種名為TATP的高揮發性爆炸物，此種物質對衝擊、摩擦和熱源極敏感，在過去十年內已被多次用於恐襲事件中，俗稱「撒旦之母」。紐約市警總局(NYPD)局長蒂池(Jessica Tisch)在當日的記者會上表示，執法當局在檢測到TATP後，即出於安全考慮而將兩枚裝置一起做了無害化處理，並不意味著未被檢測的第二枚裝置內不存在這種高烈度爆炸物。她還表示，一旦兩枚自製炸彈引爆，將帶來足以致命的後果。

在後續調查中，執法人員次日在距離瑰西園數個街區的地方發現一輛登記在巴拉特親屬名下的車輛停在路邊，車內查獲的材料外觀與爆炸裝置引信吻合，還有一個與爆炸裝置外型相似的空金屬罐。此外，車內還有一個留有手寫內容的筆記本，內有「TATP炸藥」字樣，以及可用於製造炸藥的化學原料清單，包含過氧化氫、硫酸、丙酮等。

偵結書指控巴拉特和卡尤米犯有企圖向指定外國恐怖組織提供物質支援與資源、使用大規模毀滅性武器、運輸爆炸物、跨州運輸及接收爆炸物以及非法持有破壞性裝置五項罪名，最高可判處終身監禁。根據聯邦刑事司法程序，檢方本次公布的偵結書屬於起訴的前置性文件，由負責調查的聯邦調查局(FBI)探員宣誓撰寫，用於申請聯邦逮捕令，而包含控罪內容的正式起訴書將在逮捕完成後發布。目前，兩名嫌犯由紐約市執法當局關押。

