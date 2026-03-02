紐約州擬禁地方警與ICE合作 禁多久？引激辯

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
州長霍楚(Kathy Hochul與州議會民主黨人都認為，應減少地方執法部門參與聯邦移民執法，但在「禁多久」以及「限制到什麼程度」上出現不同聲音。(取自州長辦公室)
紐約州是否要進一步限制地方警察與美國移民與海關執法局(ICE)的合作，正在州議會引發討論。州長霍楚(Kathy Hochul)與州議會民主黨人都認為，應減少地方執法部門參與聯邦移民執法，但在「禁多久」以及「限制到什麼程度」上出現不同聲音，成為今年紐約州的重要政策議題之一。

霍楚提案未來3年禁止簽署新合作協議

霍楚提出「地方警察處理地方犯罪法案」(Local Cops Local Crimes Act)，主張在未來三年，禁止地方政府與ICE簽署新的合作協議，並限制地方監獄為ICE羈押移民。

霍楚表示，近年ICE授權地方執法人員參與移民執法的情況「已經過頭」，紐約人希望警察把重心放在打擊幫派、毒品與非法槍枝等社區治安問題，而不是處理民事移民案件。不過她強調，該法案不會妨礙州府與聯邦在逮捕暴力罪犯方面合作。

部分民主黨人喊永久禁止 共和黨反對

州眾議會部分民主黨人則提出更強硬版本。由州眾議員雷耶斯(Karines Reyes)提出的「尊嚴，而非拘留」(Dignity, Not Detention)法案，旨在永久禁止州與地方政府與ICE簽訂移民拘留合約，並要求現有合約在90天內終止。

共和黨議員則對此提出質疑。州眾議員德斯特法諾(Joseph DeStefano)指出，永久禁止合作可能削弱地方政府自主權，並對郡級政府財政與運作造成壓力。州眾議員迪皮特羅(David DiPietro)則表示，如果州內監獄不能再為ICE羈押移民，可能導致更多人被送往外州設施，與家人距離更遠。

目前，紐約州共有九個郡與ICE簽有合作協議，其中包括長島納蘇郡。納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)支持與ICE合作，表示該郡配合行動，已執法約2000名有犯罪紀錄的無證移民。不過數據顯示，去年在納蘇郡東草地懲教中心為ICE拘留的2600多名移民中，超過一半沒有犯罪紀錄。

此外，州議會還在討論「全民紐約法案」(NY for All Act)。該法案將進一步禁止州與地方機構與ICE合作，並限制向移民執法單位分享個人資料，被視為讓紐約更接近全面「庇護州」政策的重要一步。參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，將推動相關目標；州眾議長希士提(Carl Heastie)則指出，預期州長與兩會將就此達成折衷方案。

