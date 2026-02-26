首名亞裔女性 林凱倫獲任州高院上訴法庭法官

我的頻道

記者許君達／紐約報導
林凱倫成為紐約州首位東亞裔女性上訴法院法官。(紐約州聯合法院系統提供)
林凱倫成為紐約州首位東亞裔女性上訴法院法官。(紐約州聯合法院系統提供)

紐約州法院系統首席行政法官薩亞斯(Joseph A. Zayas)25日宣布，任命皇后區州高等法院法官林凱倫(Karen Lin)為州高院定期上訴法庭第二分庭法官，任命即日起生效。林凱倫也因此成為州高院首名亞裔女性上訴法官。

林凱倫原為皇后區高等法院法官，主要負責審理合約糾紛、房屋抵押貸款贖回、勞工法及車禍糾紛等民事初審案件。州定期上訴法庭第二分庭管轄範圍包括皇后區、布碌崙(布魯克林)和史泰登島；林凱倫獲升職後，將負責審理來自這三區初審法院的所有民事和刑事上訴案件。該職位原任法官奧特莉升職後，由林凱倫接任。

在紐約州的司法體系中，上訴庭法官亦屬於州高等法院編制，林凱倫升職後，儘管仍是同樣頭銜，但職權和管轄範圍獲得事實上的擴大。

薩亞斯表示，林凱倫具備卓越的法律洞察力、公正的態度、謙遜的品格和政治操守，也擁有豐富的司法實踐經驗。

林凱倫出身紐約台灣裔移民家庭，畢業於布碌崙法學院(Brooklyn Law School)，曾在紐約市人權委員會、私人律所以及州議員辦公室等機構工作；1999年進入紐約州統一法院系統服務，先後在布碌崙遺產法庭、曼哈頓和布朗士的紐約市房屋法庭任職。

2022年，林凱倫當選皇后區民事法官，開創了亞裔女性在此職務上的先河；2024年，她再次書寫「第一」，當選為皇后區高等法院法官。

林凱倫此前在訪問「世界日報」時曾表示，相較於與人爭論，她更樂於扮演聆聽者的角色，而這正是身為法官所需要的。她還曾表示，亞裔子弟雖然學法律者眾多，但在司法界的代表性仍遠遠不足，她鼓勵更多亞裔法學生積極參與司法工作。

圖為林凱倫(中)2023年獲民主黨提名，角逐紐約州高等法院法官。圖中左為紐約州參...
圖為林凱倫(中)2023年獲民主黨提名，角逐紐約州高等法院法官。圖中左為紐約州參議員劉醇逸。(記者高雲兒／攝影)

