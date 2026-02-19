曼達尼推動凍租承諾 任命6人進入租金指導委員會

市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)18日任命六人進入由九人組成的租金指導委員會(Rent Guidelines Board)，為推動凍租鋪路。(取自市長辦公室)

紐約市長曼達尼 (Zohran Kwame Mamdani)18日任命六人進入租金 指導委員會(Rent Guidelines Board)，占委員會人數的三分之二，包括主席一職，為推動凍結租金鋪路。這一舉措將大幅提升曼達尼競選期間「凍租」承諾的可能性，涉及近200萬名居住在租金穩定公寓的紐約人。

租金指導委員會共九人，每年決定近100萬套租金穩定公寓是否上漲及漲幅。曼達尼任命的六人包括出任主席的米切爾(Chantella Mitchell)，現為紐約社區信托基金會(New York Community Trust)項目主任；耆那家族研究所(Jain Family Institute)研究員西奈(Sina Sinai)；紐約市事務中心(Center for New York City Affairs)經濟與財政政策主任梅洛迪婭(Lauren Melodia)；美國汽車工人聯合會(United Auto Workers)9A區主任曼西利亞(Brandon Mancilla)。

此外，曼達尼任命普羅西達開發集團(Procida Development Group)發展總監永利(Maksim Wynn)代表房東利益，並重新任命法律援助協會(Legal Aid Society)律師索特倫(Adán Soltren)代表租客。委員會預計未來數周就住房數據展開聽證，是否允許漲租的投票通常在5月下旬或6月舉行。

盡管成員由市長任命，委員會在法律上須獨立作出決定。

近年不少租金穩定樓宇業主稱，租金漲幅未跟上維修及地產稅上漲。紐約公寓協會(New York Apartment Association)行政總裁伯格斯(Kenny Burgos)表示，凍結租金或對老舊租金穩定樓宇造成「破壞性」影響。他稱，法律要求委員會依據事實數據作決定，若忽視整體意見，程序或面臨司法審查，甚至加速部分樓宇狀況惡化。

前市長亞當斯 (Eric Adams)卸任前曾任命多名成員進入租金指導委員會，意在讓委員會維持傾向上調租金的構成，從而阻礙曼達尼推行凍租政策。然而，其中一些由亞當斯任命的成員因辭職或撤回任命而未能上任或提前離開，導致委員會出現空缺。