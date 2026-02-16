我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

分析：街道分級偏重曼哈頓 布碌崙、皇后區行人風險被低估

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近期麻省理工大學(MIT)一項研究指出，紐約市交通局(DOT)可能低估布碌崙(布魯克林)與皇后區等外部行政區的實際行人流量，且街道分級制度存在偏重曼哈頓的傾向；圖為南布碌崙一街道。(記者馬璿／攝影)
近期麻省理工大學(MIT)一項研究指出，紐約市交通局(DOT)可能低估布碌崙(布魯克林)與皇后區等外部行政區的實際行人流量，且街道分級制度存在偏重曼哈頓的傾向；圖為南布碌崙一街道。(記者馬璿／攝影)

近期麻省理工大學(MIT)一項研究指出，紐約市交通局(DOT)可能低估布碌崙(布魯克林)與皇后區等行政區的實際行人流量，且街道分級制度存在偏重曼哈頓的傾向，導致部分低收入社區在基礎設施投資與規畫上未獲足夠重視。

研究以「每名行人受傷風險」為分析基準發現，若按比例計算，行人風險最高的路口往往不在曼哈頓，而集中於其他行政區多個路段；同時，全市約5256哩街道可能被低估分級，影響政策與資源分配。

研究團隊建立完整城市行人活動模型指出，布碌崙東部及皇后區東南部等低收入社區的行人受傷風險偏高，可能與當地仍保留寬闊車道或工業區等以汽車為主的基礎設施有關。主持研究的MIT城市科學與規畫副教授塞夫楚克(Andres Sevtsuk)表示，模型未納入該社區收入或交通依賴程度，但結果顯示曼哈頓以外仍存在多處相對危險地點。

研究亦發現，交通局街道分級與模型推估的人流量存在落差。約5256哩的街道實際人流量高於交通局認定標準，多集中於布碌崙與皇后區，且不少曼哈頓以外的高人流路段仍被歸為較低等級。報告稱，街道分級將影響行人政策與基礎設施投資。

塞夫楚克表示，交通局在缺乏全市完整行人總量數據的情況下進行分類，研究期間團隊亦與交通局保持溝通，該部門已知悉研究成果。市交通局發言人回應表示，部門正積極尋求更完善的數據蒐集方式，並與MIT合作推動研究與後續計畫，以建立更完整的行人活動預測模型。

以全市59個社區區平日晚間高峰為例，中城曼哈頓行人流量最高，金融區居次，格林威治村第三；布朗士區大學高地(University Heights)及布碌崙日落公園(Sunset Park)的人流量亦高於曼哈頓部分地區。

不過研究亦指出模型未將觀光景點、歷史地標、土地使用與機構設施等因素納入限制。塞夫楚克表示，步行是都市中最普遍卻最缺乏衡量的交通方式，部分原因在於其未被貨幣化(monetized)。他指出，車輛駕駛背後有龐大產業支持，因此獲得大量研究資源，但相較之下步行較少有商業利益驅動。

他亦提到，聯邦公路管理局長期以車輛行駛里程數作為資金分配依據，在未建立非機動交通衡量機制前，難以有效支持步行與自行車政策。研究團隊盼未來能以與汽車同等標準，將行人與自行車納入建模與統計。

世報陪您半世紀

曼哈頓 布碌崙 低收入

上一則

暴雪後車若未「脫困」專家示警恐持續損壞 籲盡快檢查

下一則

紐新波特大橋轉線施工 通勤列車一個月內大減班
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

情人節撞農曆新年 布碌崙華社花市熱

情人節撞農曆新年 布碌崙華社花市熱
NYC Ferry部分復航 多線仍停駛、恐有延誤

NYC Ferry部分復航 多線仍停駛、恐有延誤
美東嶺南同學會 曼哈頓歲末餐聚

美東嶺南同學會 曼哈頓歲末餐聚
布碌崙日落公園地鐵站隨機攻擊 25歲男推婦落軌遭逮

布碌崙日落公園地鐵站隨機攻擊 25歲男推婦落軌遭逮

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差