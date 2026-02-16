分析：街道分級偏重曼哈頓 布碌崙、皇后區行人風險被低估

近期麻省理工大學(MIT)一項研究指出，紐約市交通局(DOT)可能低估布碌崙(布魯克林)與皇后區等外部行政區的實際行人流量，且街道分級制度存在偏重曼哈頓的傾向；圖為南布碌崙一街道。(記者馬璿／攝影)

近期麻省理工大學(MIT)一項研究指出，紐約市交通局(DOT)可能低估布碌崙 (布魯克林)與皇后區等行政區的實際行人流量，且街道分級制度存在偏重曼哈頓 的傾向，導致部分低收入 社區在基礎設施投資與規畫上未獲足夠重視。

研究以「每名行人受傷風險」為分析基準發現，若按比例計算，行人風險最高的路口往往不在曼哈頓，而集中於其他行政區多個路段；同時，全市約5256哩街道可能被低估分級，影響政策與資源分配。

研究團隊建立完整城市行人活動模型指出，布碌崙東部及皇后區東南部等低收入社區的行人受傷風險偏高，可能與當地仍保留寬闊車道或工業區等以汽車為主的基礎設施有關。主持研究的MIT城市科學與規畫副教授塞夫楚克(Andres Sevtsuk)表示，模型未納入該社區收入或交通依賴程度，但結果顯示曼哈頓以外仍存在多處相對危險地點。

研究亦發現，交通局街道分級與模型推估的人流量存在落差。約5256哩的街道實際人流量高於交通局認定標準，多集中於布碌崙與皇后區，且不少曼哈頓以外的高人流路段仍被歸為較低等級。報告稱，街道分級將影響行人政策與基礎設施投資。

塞夫楚克表示，交通局在缺乏全市完整行人總量數據的情況下進行分類，研究期間團隊亦與交通局保持溝通，該部門已知悉研究成果。市交通局發言人回應表示，部門正積極尋求更完善的數據蒐集方式，並與MIT合作推動研究與後續計畫，以建立更完整的行人活動預測模型。

以全市59個社區區平日晚間高峰為例，中城曼哈頓行人流量最高，金融區居次，格林威治村第三；布朗士區大學高地(University Heights)及布碌崙日落公園(Sunset Park)的人流量亦高於曼哈頓部分地區。

不過研究亦指出模型未將觀光景點、歷史地標、土地使用與機構設施等因素納入限制。塞夫楚克表示，步行是都市中最普遍卻最缺乏衡量的交通方式，部分原因在於其未被貨幣化(monetized)。他指出，車輛駕駛背後有龐大產業支持，因此獲得大量研究資源，但相較之下步行較少有商業利益驅動。

他亦提到，聯邦公路管理局長期以車輛行駛里程數作為資金分配依據，在未建立非機動交通衡量機制前，難以有效支持步行與自行車政策。研究團隊盼未來能以與汽車同等標準，將行人與自行車納入建模與統計。