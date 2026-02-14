聯邦資金解凍延至下周 門戶隧道工程停擺千人被裁

新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)13日表示，原預期川普政府將於當日解凍的逾2億元資金，但在與法官緊急會議後，聯邦政府稱因16日(周一)為總統日聯邦假期，資金最快須至17日(周二)才能撥付。(取自門戶計畫官網)

紐約與新澤西共建的門戶隧道計畫(Gateway Tunnel)聯邦資金爭議持續。聯邦政府 13日已撥付首筆3000萬元資金，但新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)表示，總共有2億元資金未按時解凍。聯邦政府稱，因16日(周一)為總統日聯邦假期，下一筆資金最快須至17日(周二)才能撥付。

委員會發言人表示，已收到首筆3000萬元撥款，並預期最終可獲全額2億500萬元報銷資金。不過，即使資金到手，工程何時復工 仍未確定。隧道工程上周因最後一筆信貸用盡而停擺，約1000名建築工人被裁。該隧道目前施工仍處暫停中。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，13日撥款屬一個進展，州府將持續爭取項目資金，並呼籲川普 政府停止拖延，讓工人復工。聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)要求盡快撥付剩餘款項，以便工程重啟。

門戶隧道計畫資金最初於去年政府停擺初期被凍結，聯邦政府稱項目不符合臨時變更的合約規則。其後白宮曾指凍結與民主黨政策立場及舒默對工程的支持有關。川普甚至表示，若舒默支持以總統命名賓州車站與杜勒斯國際機場，將恢復資金。

此前，聯邦法院阻止凍結該項目資金的命令已到期，川普政府須釋放款項。薛瑞爾在新州錫考庫斯(Secaucus)記者會上批評，國會已批准的基建項目卻因政治角力與訴訟延宕，浪費大量法律費用，並強調資金應立即到位，讓工人復工。

自聯邦資金遭凍結以來，約1000名建築工人被迫停工。工會成員佩扎諾夫斯基(Adam Pezanowski)表示，工程突然停擺影響其家庭生計，從紐瓦克至曼哈頓賓州車站(Penn Station)多個項目均受波及。卡車司機工會代表巴布托(Joe Barbuto)指出，現有哈德遜河隧道已年久失修，若發生事故，通勤交通將面臨嚴重風險。