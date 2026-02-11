我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

川普揚言加強移民執法 曼達尼成立跨部門應變委員會備戰

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對總統川普近日揚言將在紐約市部署更多移民及海關執法人員(ICE)，紐約市長曼達尼近日宣布成立跨部門「應變委員會」，以規畫並迅速回應市內可能出現的移民執法行動。(美聯社)
針對總統川普近日揚言將在紐約市部署更多移民及海關執法人員(ICE)，紐約市長曼達尼近日宣布成立跨部門「應變委員會」，以規畫並迅速回應市內可能出現的移民執法行動。(美聯社)

針對總統川普近日揚言將在紐約市部署更多移民及海關執法人員(ICE)，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日宣布成立跨部門「應變委員會」(Interagency Response Committee)，以規畫並迅速回應市內可能出現的移民執法行動。

市府發言人與知情人士表示，該委員會的設立，主要是為因應類似目前在明尼蘇達州與洛杉磯等地出現的移民執法行動，並預作準備，以防聯邦政府在紐約市五大區展開相關行動。

根據行政令，該委員會將由第一副市長佛雷翰(Dean Fuleihan)擔任主席，成員包括市府首席法律顧問卡瑟姆(Ramzi Kassem)，以及曾於前市長白思豪任內擔任市府首席移民官的莫斯托菲(Bitta Mostofi)。其他市府機構的高階營運主管，預計將於本周完成指派。

行政令指出，非地方執法機構在執行民事移民執法時，經常採取具侵略性的手段，且多未持司法搜捕令，市府認為此類作法「助長恐懼文化，妨礙公共安全，並使紐約市民不敢使用市府服務或參與公共生活。」

莫斯托菲表示，該委員會的因應方式可能包括倡議或推動新政策。她指出，聯邦政府近來對何謂可接受的執法行動出現明顯轉變，全國多地已有行動被質疑侵犯民眾權利，並挑戰紐約市所認定的公共利益與城市價值。

她表示，市府的責任在於提前準備，並在必要時作出調整，以支持並保護盡可能多的紐約市民，並建立市府與民眾之間的信任，確保所有人都能受到保護。

曼達尼的行政令同時要求多個直接服務民眾的市府機構，包括警政、矯正、遊民收容、公共衛生與兒童福利單位，全面稽核庇護城市政策的執行情況，並禁止ICE及其他非市府執法機構使用市有車庫與空地。

對此，國土安全部(DHS)發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)則是發表聲明批評該行政令，指市府重申庇護城市法律形同協助罪犯。她表示，若州與地方政府願意配合，ICE「根本不必在紐約市展開行動」，並指該政策將使市民面臨更高風險。

該行政令亦是在多起媒體報導揭露市府人員可能違反庇護城市法律後發布。去年12月，Gothamist報導指出，市府遊民收容所人員曾至少兩度在未出示司法搜捕令的情況下，允許聯邦移民官員進入收容所。此外，美聯社與The City亦揭露包括向聯邦單位提供過往被捕者資訊，以及將移民移交聯邦等多起事件。

另據媒體Hell Gate報導，哈德遜河公園信託的合約允許ICE在第40碼頭車庫停車，不過該信託單位表示，該合約預計將於今年稍後不再續約。

紐約市 移民 ICE

上一則

哈德遜河隧道停工日 鐵路供電2度故障 紐新通勤地獄再現

下一則

皇后區艾姆赫斯特華人住宅區深夜火災 1女身亡多人傷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半
「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案

「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案
川普20年前1句話露餡早知道淫魔案 盧特尼克也認了去「戀童癖島」

川普20年前1句話露餡早知道淫魔案 盧特尼克也認了去「戀童癖島」
白宮：川普重視為黎智英發聲 期待4月訪問中國

白宮：川普重視為黎智英發聲 期待4月訪問中國

熱門新聞

兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返