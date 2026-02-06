我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

住宅、商戶人行道積雪未清 紐約市已開2738張罰單

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
距離1月25日大雪已近兩周，紐約市多條街道仍可見大量積雪。市清潔局(DSNY)數據顯示，市府已以未清理門前人行道為理由，對住宅及商戶業主開出2738張罰單。(記者範航瑜／攝影)
距離1月25日大雪已近兩周，紐約市多條街道仍可見大量積雪。市清潔局(DSNY)數據顯示，市府已以未清理門前人行道為理由，對住宅及商戶業主開出2738張罰單。(記者範航瑜／攝影)

距離1月25日大雪已近兩周，紐約市多條街道仍可見大量積雪。市清潔局(DSNY)數據顯示，截至目前，市府已以未清理門前人行道的理由，對全市住宅及商戶業主開出2738張罰單。

依市清潔局規定，業主須負責清理自家物業前方人行道積雪。多次違規最高可罰350元。違規案件多由311接獲民眾檢舉後執行。市民可透過撥打311或使用網上311系統通報未清理的積雪或結冰情況。

市府指出，住宅及商業物業前方人行道的積雪與結冰，須由業主自行清理，市府不負責相關作業，亦不會清理因鏟雪作業而堆積的積雪。相關規定要求，業主須清理至少四呎寬的通行路徑，並確保通往行人穿越道的出入口暢通，同時清除公車站及消防栓周邊積雪。地面結冰時，須撒鹽或其他防滑材料，不得將積雪鏟入路面。

據311官網， 一般情況下，清理時限依降雪停止時間而定：若上午7時至下午5時間停止降雪，須於四小時內完成；下午5時至晚間9時之間停止降雪，須於14小時內完成；晚間9時至上午7時間停止降雪，則須於上午11時前完成清理。

專家建議，在降雪剛停時即開始鏟雪，分次清理可降低勞力負擔，也可避免積雪壓實後結冰變硬。清雪後可在結冰地面撒鹽或除冰劑，以防再次結冰。雪量較大時，可使用雪地吹雪機(Snow Blower)提升效率；若個人體力條件或時間有限，亦可請專業除雪服務協助。

此次紐約市暴風雪雪量大、雪後持續零下低溫，也給清理工作帶來挑戰，市區多地降雪接近一呎，中央公園積雪達11.4吋，布朗士部分地區降雪超過一呎。曼哈頓華埠商改區(Chinatown BID)行政總監陳作舟受訪表示，由於目前氣溫仍較低，除雪後很快又會復凍。真正的解藥還需等氣溫回升，希望外界理解業主與商家的處境。

由於低溫天氣延續，清潔局甚至在大雪後啟動了「融雪作業」，在全市五個行政區分別設立了八個大型雪融化裝置(snow melters)，將鏟起的積雪裝入加熱槽，通過加熱使其融化，然後將融化後的水排入城市雨水系統。

紐約市 華埠 布朗士

上一則

護士罷工第25日 勞資達成初步協議

下一則

2歲班托育招標 華人籲提升早教老師薪資
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

住宅商戶人行道積雪未清 紐約市已開2738張罰單

住宅商戶人行道積雪未清 紐約市已開2738張罰單
日本大選投開票日恐迎來降雪高峰 可能影響投票率

日本大選投開票日恐迎來降雪高峰 可能影響投票率
紐約市垃圾清運因暴雪延宕 清潔局全力處理

紐約市垃圾清運因暴雪延宕 清潔局全力處理
日本大雪增至35死393傷 氣溫回升恐引發雪崩

日本大雪增至35死393傷 氣溫回升恐引發雪崩

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留