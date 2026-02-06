8大道華人地下賭檔遭查 老虎機充公

布碌崙鄰近8大道的一家地下非法賭檔，4日中午時分有人報警，指場所內有人持槍，召來大量警員調查。(記者顏潔恩／攝影）

布碌崙 (布魯克林)鄰近8大道 的一家地下賭檔，4日因傳出有人在場所內持槍而召來多名警員調查；消息人士透露，警員在接報的約六小時後才獲得搜查令入室調查，發現多架老虎機並搜出毒品，但傳言中的持槍者應早已離開，現場未有人受傷、警員也未逮捕任何人。

據悉，賭檔位於布碌崙60街923號的一個私宅地下室內，當日中午時分，一名疑似身在地下室賭檔的華女報警稱，有一名華男持有手槍；不久後市警66分局出動多輛警車到現場調查，一度將道路封鎖，避免調查期間引發意外事故。

然而當警員試圖進入地下室調查時，卻遭負責人拒絕，只好通過布碌崙地區檢察官辦公室向州刑事法庭申請搜捕令；期間仍見多名警員和警探在屋外等候，直到傍晚6時左右，警方終於取得搜查令進屋，也同時叫來「緊急服務小組」(Emergency Service Unit，簡稱ESU)成員支援執法行動。

一名查案的警探5日指出，當時警員進到地下室時，裡面已空無一人，裡面除桌椅外，還有多架老虎機和賭桌，警員也搜出一批毒品和受管制的處方藥品；隨後將這些藥品以及賭博機器充公，從地下室內搬走。

該案曾在華人微信 群上瘋傳，並被謠傳是有人持槍搶劫、劫持人質等，不過已獲警澄清，表示案情仍在調查中。