百萬借款追討無門 華女籲聯調局介入 社區人士：疑遇殺豬盤

記者高雲兒／紐約報導
根據浙江省慶元縣人民法院2024年作出的民事判決，法院認定吳女士與劉某星之間存在民間借貸關係，判令劉某星返還借款本金及相關款項。(取自中國人民法院公告網)
根據浙江省慶元縣人民法院2024年作出的民事判決，法院認定吳女士與劉某星之間存在民間借貸關係，判令劉某星返還借款本金及相關款項。(取自中國人民法院公告網)

一段始於網路社群的情感糾葛 ，最終演變成橫跨中美兩地、金額近20萬美元的借貸糾紛。當事人吳女士近日在皇后區法拉盛在社區人士萬延海陪同下舉行記者會，公開自己多年追討欠款的經歷。她表示，雖已在中國取得法院的勝訴判決，但因被告劉某星長期居住在美國、資產不在中國境內，判決至今無法執行，款項仍未追回，她已就相關情況向聯邦調查局(FBI)舉報，要求美國執法機構協助執行。

吳女士表示，她與劉某星於2019年前後透過網路社群結識。當時她因關注自由、民主等公共議題加入多個網路討論群，並在群內與劉某星逐漸熟識。她說，劉某星自稱長期居住在美國，從事投資及媒體相關工作，並塑造企業家、節目主持人等身分。

雙方在交流頻繁，轉為私下聯繫後，關係升溫。劉某星開始以生意受挫、資金周轉困難為由，陸續向她借款，並多次暗示已將她視為「自己人」或「家人」。

她坦言，自己長期單身，加之對方塑造的成功形象與情感依附，使她放下戒心，認為只是暫時幫助對方渡過難關。她將多年積蓄分批轉給劉某星，甚至出售房產、向銀行貸款，累計金額超過130萬元人民幣(合18萬7400美元)。

吳女士表示，新冠疫情期間劉某星持續以各種理由拖延還款。直到2022年前後，對方不僅未再提及還款，甚至明確否認借款事實，拒絕返還資金。由於劉某星長期身在海外，她一度無法直接追討，只能在中國提起民事訴訟。

根據浙江省慶元縣人民法院2024年作出的民事判決，法院認定吳女士與劉某星之間存在民間借貸關係，判令劉某星返還借款本金及相關款項。然而，吳女士說，案件進入執行階段後，發現劉某星在長期在美，導致判決無法落實。

由於判決在中國難以執行，吳女士只好在美國公開案件經過，要求執行還款，並已向FBI舉報相關情況，希望能從跨境詐騙或金融犯罪角度獲得進一步關注與協助。

協助吳女士對外說明案情的萬延海表示，從法院判決內容及當事人敘述看，該案具有典型的「殺豬盤」操作特徵。他表示，公開此案並非只為單一個案，而是希望提醒社區民眾提高警覺，尤其在戀愛或熟人關係中涉及大額金錢往來時，更應審慎評估風險。

