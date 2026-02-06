百萬借款追討無門 華女籲聯調局介入 社區人士：疑遇殺豬盤

根據浙江省慶元縣人民法院2024年作出的民事判決，法院認定吳女士與劉某星之間存在民間借貸關係，判令劉某星返還借款本金及相關款項。(取自中國人民法院公告網)

一段始於網路社群的情感糾葛 ，最終演變成橫跨中美兩地、金額近20萬美元的借貸糾紛。當事人吳女士近日在皇后區法拉盛 在社區人士萬延海陪同下舉行記者會，公開自己多年追討欠款的經歷。她表示，雖已在中國取得法院的勝訴判決，但因被告劉某星長期居住在美國、資產不在中國境內，判決至今無法執行，款項仍未追回，她已就相關情況向聯邦調查局(FBI )舉報，要求美國執法機構協助執行。

吳女士表示，她與劉某星於2019年前後透過網路社群結識。當時她因關注自由、民主等公共議題加入多個網路討論群，並在群內與劉某星逐漸熟識。她說，劉某星自稱長期居住在美國，從事投資及媒體相關工作，並塑造企業家、節目主持人等身分。

雙方在交流頻繁，轉為私下聯繫後，關係升溫。劉某星開始以生意受挫、資金周轉困難為由，陸續向她借款，並多次暗示已將她視為「自己人」或「家人」。

她坦言，自己長期單身，加之對方塑造的成功形象與情感依附，使她放下戒心，認為只是暫時幫助對方渡過難關。她將多年積蓄分批轉給劉某星，甚至出售房產、向銀行貸款 ，累計金額超過130萬元人民幣(合18萬7400美元)。

吳女士表示，新冠疫情期間劉某星持續以各種理由拖延還款。直到2022年前後，對方不僅未再提及還款，甚至明確否認借款事實，拒絕返還資金。由於劉某星長期身在海外，她一度無法直接追討，只能在中國提起民事訴訟。

根據浙江省慶元縣人民法院2024年作出的民事判決，法院認定吳女士與劉某星之間存在民間借貸關係，判令劉某星返還借款本金及相關款項。然而，吳女士說，案件進入執行階段後，發現劉某星在長期在美，導致判決無法落實。

由於判決在中國難以執行，吳女士只好在美國公開案件經過，要求執行還款，並已向FBI舉報相關情況，希望能從跨境詐騙或金融犯罪角度獲得進一步關注與協助。

協助吳女士對外說明案情的萬延海表示，從法院判決內容及當事人敘述看，該案具有典型的「殺豬盤」操作特徵。他表示，公開此案並非只為單一個案，而是希望提醒社區民眾提高警覺，尤其在戀愛或熟人關係中涉及大額金錢往來時，更應審慎評估風險。