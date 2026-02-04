紐約市免費報稅服務啟動 即起至4月15日受理

市長曼達尼(Zohran Mamdani)日前聯同市消費者與勞工保護局等部門宣布，市府將於2026年報稅季向市民提供免費報稅服務，預計約半數市民將符合資格，(取自市長辦公室)

隨著國稅局 今年取消「直接申報」(Direct File)免費報稅 計畫，民眾可使用的免費報稅渠道減少。市長曼達尼(Zohran Mamdani)3日和市消費者與勞工保護局(DCWP)等部門宣布，市府將於2026年報稅季提供免費報稅服務，預計約半數市民將符合資格。市府同時將擴大整頓報稅代辦產業，打擊不合理收費、貸款 陷阱及其他欺騙行為。

「免費報稅」適用於在紐約市居住或工作、年收入9萬7000元以下的家庭申報者，或年收入6萬8000元以下的個人及無子女的夫妻，估計約半數市民符合資格。

目前，全市超過140個義務所得稅協助(Volunteer Income Tax Assistance，VITA)及長者報稅諮詢(Tax Counseling for the Elderly，TCE)據點已提供服務。義工也可協助解答學生貸款相關財務問題。

市民可致電311或瀏覽nyc.gov/TaxPrep查詢鄰近據點。市府鼓勵符合資格市民使用免費報稅服務；若選擇付費報稅業者，應先索取並詳閱「報稅代辦消費者權利說明」，鏈接可訪問：bit.ly/4km39bo。

免費報稅服務包括現場報稅、文件遞交代辦、線上視訊報稅及輔助自助報稅等方式。納稅人可透過視訊與義工共同完成報稅，或自行線上填報並獲電話或電郵支援。部分紐約健康與醫院體系據點提供中文服務。若現場缺乏語言服務，義工將透過國稅局核准的電話口譯系統提供協助。

國稅局(IRS)即日起已開始受理2025年度報稅，截止日期為4月15日(周三)。部分免費報稅據點全年開放，協助延遲申報、補報往年報稅及支援小型企業與自雇人士報稅需求。

DCWP推出的「紐約市免費報稅服務」(NYC Free Tax Prep)去年共完成11萬份報稅申報。今年市府將把免費報稅服務與付費報稅業者合規稽查並行，展開全市巡查，打擊超額收費或收取隱藏費用等行為。例如去年4月，DCWP就與報稅公司Rocket Tax達成和解協議。後者因未按規定向顧客清楚披露服務費用，需向在2023年12月1日至2025年5月1日期間曾使用其報稅服務且未被告知收費的顧客提供退款或賠償。 ￼