利用航空票務助洗毒資逾2000萬 華女判監2年

因多年協不合理，一名居住於皇后區 的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。根據美國司法部及法院文件，該女子於2016年至2020年間，透過其任職的航空票務相關公司，協助清洗超過2000萬元的不法資金。

被告為40歲的余瑞芳(Rui Fang Yu，音譯)居住在皇后區。聯邦檢方指出，余瑞芳在法拉盛 一家「航空機票 整合公司」(airline ticket consolidator)擔任會計期間，捲入一宗涉及美中兩地的華人洗錢計畫，協助將與毒品販運有關的非法現金引入正規金融體系。

檢方表示，相關資金來自與墨西哥販毒集團有聯繫的毒品販運組織，涉及在美國境內販售海洛因與可卡因等毒品所得。余瑞芳從共犯手中接收大量現金，並利用其會計職務，透過公司銀行帳戶處理資金流向，以掩飾資金的非法來源。

調查指出，該洗錢模式屬於「貿易型洗錢」(trade-based money laundering)，即透過虛構或不實的商業交易，將非法資金偽裝成合法營業收入。余瑞芳與共犯以購買機票為名，製造假交易紀錄，使毒品收益看似來自正常航空票務往來，藉此規避銀行與監管單位的查核。

檢方並指出，相關資金隨後被轉移至由其他共犯控制的帳戶，涵蓋美國本土及中國境內，形成跨境資金流動網。法院紀錄顯示，余瑞芳已於去年8月對一項「共謀實施隱匿型洗錢」的聯邦罪名認罪。法院2日判處其兩年監禁。

在量刑階段，辯護律師吳凱文(Kelvin Wu)曾提交備忘錄，請求法院考量被告為初犯及合法永久居民，育有兩名子女，需照顧年邁父母，主張判處已服刑期或緩刑。辯方指出，余瑞芳在案件過程中多次表達悔意，其涉案行為源於家庭經濟壓力。

辯護文件稱，余瑞芳在第二個孩子出生後，家庭支出增加、工作時數減少，經濟狀況惡化，身心壓力加重，最終做出錯誤決定。「她當時告訴自己，這只是與生意有關的一個小忙，卻未能意識到行為的嚴重性。」律師強調，余瑞芳並未掌控或指揮資金流向，僅獲取少量報酬，如今已充分理解自身行為的違法性，並為未能拒絕而承擔責任。

除了刑事刑罰外，余瑞芳亦可能面臨移民後果。辯方指出，該項定罪恐導致其失去綠卡身分，並被遞解出境返回中國。

余瑞芳的律師於判決後發表聲明表示，當事人已為自身行為負責，法院亦在量刑時審慎考量所有相關因素，接下來將協助其家人度過這段艱難時期。