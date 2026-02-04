紐約州檢察長辦公室 將監測聯邦移民執法

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
紐約州檢察長詹樂霞啟動法律觀察計畫，監察聯邦移民及海關執法局(ICE)執法行動。(記者范航瑜／攝影)
紐約州檢察長詹樂霞啟動法律觀察計畫，監察聯邦移民及海關執法局(ICE)執法行動。(記者范航瑜／攝影)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)於3日宣布啟動「法律觀察計畫」(Legal Observation Project)，由州檢察長辦公室(OAG)監測並記錄聯邦移民執法在紐約州的行動情況，以保障紐約居民的合法權利。

據州檢察長辦公室介紹，透過該計畫，辦公室將蒐集全州各地有關聯邦移民執法行動的通報，並在適當情況下，派遣受過訓練的人員前往現場，觀察並記錄執法過程及相關抗議活動，作為未來可能採取法律行動的重要依據。

詹樂霞辦公室表示，「法律觀察計畫」將由自願參與並接受專門培訓的辦公室員工組成，預計在未來數周開始運作；當接獲移民執法行動通報且有需要時，辦公室將派出觀察小組前往現場，成員將穿著明顯標示、印有辦公室標誌的紫色安全背心，以中立身分觀察並記錄執法情況。

州檢察長辦公室強調，相關人員不會介入或干擾執法行動，其角色僅限於在安全、合法的前提下蒐集資訊。詹樂霞表示，作為紐約州最高執法官員，她有責任維護法治，並保障所有紐約居民的公民權利與憲法自由；透過該計畫，總檢察長辦公室將能即時掌握準確資訊，以評估聯邦移民執法行動是否符合法律規範。

詹樂霞指出，近期在明尼蘇達州發生的聯邦移民及海關執法局(ICE)爭議槍擊事件顯示，若缺乏透明度與問責機制，聯邦執法行動可能迅速升高並造成嚴重後果；因此，啟動該計畫的目的，在於檢視聯邦移民執法是否仍在法律範圍之內。

此外，詹樂霞也呼籲民眾，若目擊聯邦移民執法行動，可透過州總檢察長辦公室的安全線上平台(https://ag.ny.gov/federal-actions-form)提交影片或其它相關證據，以協助辦公室進一步評估情況，並判斷是否需要展開調查。

移民 詹樂霞 紐約州

