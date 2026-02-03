主計長報告：校園霸凌與毒品事件超越疫情前高點

紐約州主計長報告指出，全州校園內的霸凌與毒品相關事件持續上升，甚至已超越疫情前的高點。圖為示意圖。(記者曹馨元/攝影)

紐約州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)發表報告指出，全州校園內的霸凌與毒品相關事件持續上升，甚至已超越疫情 前的高點；相較之下，嚴重暴力與重大干擾性事件的發生率，在學生全面返回線下上課後仍接近於零。

該報告檢視了州教育廳過去七年中發布的「校園安全與氛圍報告」(School Safety and Educational Climate, SSEC)。2023至2024學年，若不含網路霸凌，霸凌事件占所有SSEC通報事件的61.8%；全州共通報近3萬起霸凌事件，約每1000名學生中便有12萬4000起。

若排除未通報任何霸凌事件的學校，霸凌事件發生率提高至每千名學生18.2起，明顯高於2017至2018學年的每千名學生10.2起。

2023至2024學年，全州共通報4396起網路霸凌事件，整體比率為每千名學生1.8起。若排除未通報任何網路霸凌事件的學校，在有通報的學校中，發生率則提高至每千名學生4.4起。不過，由於網路霸凌較難偵測，且行為常具匿名性，故許多事件可能未通報。

在疫情前，網路霸凌事件在紐約上州 地區的發生率最高，紐約市 則最低。然而在2020至2021學年，紐約市的網路霸凌通報率反而超過其他地區，且一路維持至2023至2024學年。

與此同時，紐約市的霸凌通報率在疫情前即呈上升趨勢，疫情期間則大幅下滑。全面恢復線下上課後，市內學校的霸凌事件迅速增加，從2019至2020學年的每千名學生10.5起，翻倍至2023至2024學年的25.8起。

而全州中學的毒品與酒精相關事件在疫情期間明顯下降；但在學生重返校園後，毒品相關事件的通報數量反彈，並超越疫情前水準。中學生的毒品事件發生率，亦從2017至2018學年的每千名學生4.2起，上升至2023至2024學年的6.5起。

在疫情前，部分最嚴重的暴力與干擾性事件，包括攻擊行為、性犯罪及武器持有，通報率均現下降趨勢，但紐約市學校的發生率仍明顯高於市外學校。自2021至2022學年恢復線下上課後，這些事件的通報率仍遠低於疫情前水準。