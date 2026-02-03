華埠區領袖提9大優先事務 聚焦住房議題政策

代表曼哈頓主要華人社區的民主黨65B區領袖王鏑(右)、65D區領袖于金山(中)和李艷娟(左)提出2026年度重點關注可負擔住房供給問題，同時對社區長期關注的遊民所、監獄、堅尼路商販等問題提出看法。(記者許君達／攝影)

代表曼哈頓主要華人社區的民主黨65B區領袖王鏑和65D區領袖于金山、李艷娟2日舉行聯合記者會，宣布本年度將重點關注的工作，其中增加可負擔住房供給成為出現頻率最高的關鍵詞，反對增加遊民 所和建設社區監獄等「老生常談」的話題上榜。

三名區領袖提出的2026年度關注重點共九項，涉及遊民所、監獄、堅尼路(Canal St)改造、華埠 牌樓等事務，並已在1月中旬分別發送給與華埠社區相關的民代、民選官員，以及市長曼達尼 (Zohran Mamdani)和市議長梅寧(Julie Menin)，目前除曼達尼外，其他官員均已回覆。

在論及增加可負擔住房供給時，社區領袖團隊表示贊成市長曼達尼在競選時所提出的「增加住宅密度」主張，強調華埠社區普遍房屋低矮且老舊，如要增加住房供給，勢必需要讓現有的土地空間容納更高層的建築。于金山和王鏑均表示，一些社區機構和團體強調華埠是全市平價住宅比例最高的社區，但華埠人口卻一直在流失，其中的原因就在於他們所要求的「保持華埠低層建築以維持平價和歷史風貌」並非正確決定，只會加劇優質住房供給失衡。

他們指出，住房問題與其他多個議題相互關聯。其中對於社區一直在抵制的東百老匯91號單身男性遊民所項目，領袖團隊呼籲新市府將其改建為可負擔住房以增加住宅供應、同時避免已在社區內落戶多家的遊民所再次增加。王鏑點名企李士提街(Chrystie St)61至63號以及格蘭街(Grand St)231號物業，稱其現已上市，且有可能被出售給經營遊民所業務的機構，呼籲民代關注。而在談及茂比利街(Mulberry St)70號歷史建築改造工程時，于金山表示希望在這處市府擁有的物業地基上加蓋至少20層的住宅樓。

對於社區普遍反對的監獄項目，三人均表示，他們與社區意見一致，但建議不要單純「為反而反」，而要準備充分的B計畫，以便在監獄建設難以避免的情況下迅速拿出對社區最具補償價值的方案去與市府談判。

此外，社區領袖團隊還呼籲增加市警五分局人力、加強整頓堅尼路假貨商販、要求市府解釋承諾已久的華埠牌樓項目為何一拖再拖、敦促曼哈頓區長重畫社區委員會邊界等。