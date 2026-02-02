我的頻道

想跳槽？「保住現職都很難」 五件事應對AI帶來的失業危機

製造業數據強勁點火 晶片股助攻美股反彈

關稅戰周年／紐約每家庭平均承擔4200元 小商家受重創

記者曹馨元／紐約即時報導
川普政府加徵關稅政策實施周年，使紐約市平均每戶家庭每年須為此額外承擔約4200元，小商家每年正吸收約45億元因關稅導致的額外支出。(記者曹馨元／攝影)
川普政府加徵關稅政策實施周年，使紐約市平均每戶家庭每年須為此額外承擔約4200元，小商家每年正吸收約45億元因關稅導致的額外支出。(記者曹馨元／攝影)

川普政府加徵關稅政策實施周年之際，曼哈頓商會(Manhattan Chamber of Commerce)發布分析報告指出，紐約市平均每個家庭每年須為此額外承擔約4200元；受衝擊格外嚴重的小商家每年正吸收約45億元因關稅導致的額外支出。

報告透過對過去12個月的實際數據分析指出，紐約市高度依賴全球供應鏈、國際觀光等，使其在關稅衝擊下顯得格外脆弱。以此引發的連鎖反應也導致企業歇業加速、招聘停滯，建築成本攀升亦或是新建住宅計畫停滯。

具體而言，隨著關稅於2025年第二季全面上路，紐約市有8400家企業歇業，新開公司僅3500家，企業淨流失達約4900家，成為五年來企業創立表現最疲弱的一季。

關稅帶來的不確定性也使大量企業對招聘抱持謹慎觀望態度。2025年，紐約市僅新增3萬3400個私營部門工作機會，較2024年新增的11萬4500個工作大幅下滑，跌幅高達70%。

而在紐約市迫切需要增加住房供給之際，關稅壓力卻使建築材料成本上升8.5%至9.6%，推升整體工程成本近5%，恐導致新建住宅計畫停滯。

2025年國際旅客人次也下降4.9%，加拿大旅客年減幅更達達19%；而紐約都會區通膨率達3.4%，高於全美平均的2.7%。這些都為曼哈頓華埠的小商家帶來挑戰。

華埠餐館及零售業較其他地區更為倚重進口原料。一名餐館業者表示，多重夾擊下，2025年幾乎能算是開業十餘年來「最難一年」。這名業者說，餐館以往每年都會推出新菜品，而去年由於對市場環境實在沒有信心，便不願再嘗試。

華埠商改區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，過去一年中華埠仍有不少新店開業，「說明大家對這裡還是有信心」。不過他也指出，華埠「同一老闆開分店」的趨勢愈加明顯，如此下來，連鎖門店更易壓低成本，「大魚吃小魚」，獨立小商家面臨的挑戰更大。

