紐約新興詐騙 冒充沃爾瑪、亞馬遜來電 小心轉接假警察

新電話詐騙聲稱受害者捲入沃爾瑪或亞馬遜的詐欺活動，居民要當心。(本報資料照片)

居民最近如果接到電話，稱居民在沃爾瑪 (Walmart)或亞馬遜(Amazon)上進行欺詐性購物，這時請千萬不要洩露個人訊息，而是應該立即聯繫當地警方。紐約州各地的執法機構警告居民，這是一種新的詐騙 手段，居民千萬要小心。

華盛頓郡(Washington County)警長辦公室稱，有人會打電話自稱是沃爾瑪保安或沃爾瑪員工，聲稱受害者的帳戶上有一筆數額巨大、可疑或欺詐性的消費，他們正在進行「調查」。為了讓受害者相信，騙子還會提及受害者的個人資訊，例如社會安全號碼的後四位等。

警方表示，如果受害者表示懷疑或表示會聯繫當地執法部門，這時騙子可能會說將安排警官給居民打電話。但實際上，回電並非來自所在郡的警長辦公室或警察局。警方介紹，來電者會冒充警長、副警長或警探，向受害者施壓，要求提供更多信息，或通過禮品卡、電匯、加密貨幣 或其他無法追踪的方式支付罰款和費用，以「解決」問題。他們甚至可能要求居民提供銀行帳戶信息，以「洗清」涉嫌身分盜竊或洗錢的嫌疑。

警方提醒，真正的執法人員絕對不會打電話要求立即付款，也不會要求提供禮品卡、電匯或加密貨幣以避免被逮捕；更不會未經請求透過電話索取社會安全號碼、銀行資訊或驗證碼，也不會將電話轉接到不同的「部門」。

如果居民認為自己正遭遇詐騙，應該立即掛斷電話，不要進行任何操作或按任何按鈕。接著聯絡在電話中被提及的商家，可撥打商家官網或應用程式上提供的客服電話，以核實內容的真實性。與此同時向聯邦貿易委員會(FTC)舉報，網址為ReportFraud.ftc.gov。