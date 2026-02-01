積雪未清引民怨 市府：招聘緊急鏟雪臨時工

我的頻道

記者范航瑜、劉梓祁／紐約報導
鏟雪車將道路上的雪推向路側與人行道，低溫使大量積雪硬化成冰塊，導致路人行動不便。圖為曼哈頓金融區。(記者范航瑜／攝影)
鏟雪車將道路上的雪推向路側與人行道，低溫使大量積雪硬化成冰塊,導致路人行動不便。圖為曼哈頓金融區。(記者范航瑜／攝影)

距離紐約市近年來最大的一場暴雪已過去近一周，市內多處路邊仍堆滿厚重的積雪與結冰，導致部分人行道、自行車道與公車站都無法使用。市府日前持開啟招募緊急鏟雪臨時工，時薪19.14元起。紐約市緊急事務管理局(NYCEM)1月31日發布天氣警報，提醒市民2月1日(周日)紐約市將受到一股沿海低壓系統影響，可能帶來嚴寒氣溫、陣風及小概率的零星降雪，周末道路溼滑、出行受阻的風險上升。

過去幾天，鏟雪車將道路上的雪推向路側與人行道，低溫使大量積雪硬化成冰塊。車輛已能順利通行，但行人、單車族與公車乘客卻承受了代價。家住曼哈頓的王先生近日上班時注意到，部分雙向道路中央設有分隔島，除道路兩側外，積雪也被推到島上，導致行人過馬路時幾乎被雪堆阻斷，只能繞道通行。

積雪難除一方面也是由於責任界線不明。市清潔局負責清理公共道路的積雪，但建築周邊的人行道則需業主負責，未履行者將面臨100至350元罰款。公車站的清理屬於分工合作。

曼哈頓華埠商改區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，此次路邊積雪確實很多，但希望大家不要責怪業主或商家，因為這次一是降雪量過大，二是雪後氣溫持續偏低。以往積雪通常一兩天就會融化，但這次低溫持續一兩周，積雪難以消融，即便使用融雪劑化成水，也很快又會結成冰。

陳作舟指出，BID團隊也會協助處理積雪，包括消防栓周邊和行人穿越道，但人手有限，且沒有鏟雪車等大型設備，主要起到補充作用。

清潔局每天有2500名員工輪班12小時鏟雪，但人手仍舊緊缺。市府都正動員招聘緊急鏟雪臨時工。時薪自19.14元起算，每周工作時數超過40小時後，時薪提高至28.71元。報名可訪問：nyc.gov/assets/dsny/forms/snow-laborer-registration

市緊急事務管理局表示，鑑於上周末降下大雪，目前清雪工作仍在進行，即使是少量新增降雪，也可能壓縮道路通行能力、放緩交通速度，尤其在周日清晨時段更易形成結冰路面。

已因積雪處理受到批評的市長曼達尼(Zohran Mamdani)呼籲市民嚴肅對待本輪極端寒冷天氣。他指出，目前氣溫處於危險水平，路面結冰嚴重，即使短距離外出也可能存在風險，市民如非必要應儘量留在室內、注意保暖並減少外出時間。

紐約持續遭遇極端低溫，相關死亡人數已增至13人。市長發言人佩克(Dora Pekec)表示，市府已強化遊民外展行動，自這段嚴寒期開始以來，成功安置逾800人。

