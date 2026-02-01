擴大「帶薪安全病假法案」22日生效 增32小時無薪安全假與病假

我的頻道

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市議會去年通過的一項法案將從2月22日起實施，這使得紐約市打工族可使用比以往更多的安全病假。(美聯社)
紐約市議會去年通過的一項法案即將從2月22日起實施，這使得紐約市上班族可使用比以往更多的安全病假；這項代號為0780號的法案(Intro 0780)將擴大現有的「帶薪安全與病假法案」(Paid Safe and Sick Leave Law，ESSTA)規定，允許員工使用該假期照顧子女或家庭成員、出席與公共福利或住房相關的法律程序、因應公共災害，或回應職場暴力等事宜。

根據新法規，員工可新增最多32小時的無薪安全假與病假，這一休假自員工入職後即可立即使用，並於每個日曆年第一天重新提供，雇主須追蹤並報告帶薪和無薪假期的餘額；這項無薪安全病假將取代原本的「臨時工作時間調整法」(Temporary Schedule Change Act，簡稱TSCA)所提供的兩天假期，不過員工仍可依規定向雇主申請臨時調整工作時間假，是否核准在於雇主是否同意。

法律規定，此無薪ESSTA休假是在現有有薪ESSTA休假累積額度之外的額外額度(所有員工每工作30小時可累積1小時安全／病假；視雇主規模而定，最高須達40或56小時可累積1小時安全／病假)。無薪ESSTA休假必須立即可用，不得有任何等待期。但是雇主可以設定合理的每日最低使用時長，最多為四小時，並且無需將未使用的無薪ESSTA休假結轉至下一年。

提出該提案的市議員納斯(Sandy Nurse)表示，「工作占據了紐約客愈來愈多的時間，而所有數據都顯示，我們的薪資遠遠落後於被要求投入的工作時間與生產力」；她繼續說道，這項提案將讓數以百萬計的私人企業員工，在不必擔心失去工作或影響自身福利的情況下，擁有更多時間照顧自己與所愛的人。

該法案於去年秋天獲市議會通過，將於2月22日生效，此外市議會也通過一系列法案，部分將於2月生效，其中包括駕車人積分制度的更新。

2月開始，紐約州將實施更嚴格的交通違規處罰，駕照吊銷門檻將從18個月內累積11分調整為兩年內累積10分，常見違規行為的處罰將增加；例如，時速超過10哩以內的扣分將從三分增至四分，開車使用手機扣分將從五分增至六分，魯莽駕駛扣分將從五分增至八分，一些先前不扣分的違規行為現在也將受到處罰，比如車燈損壞扣一分，非法掉頭扣二分。

紐約市 紐約州

