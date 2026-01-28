我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

Redfin：全美房市趨買方 長島逆勢轉賣方

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在長島房源持續緊張的情況下，華人購屋族群的落腳地點也出現變化。如今有愈來愈多華人買家轉向長島中部地區尋找合適房源。圖為希克斯維爾(Hicksville)地區的房屋。(記者高雲兒／攝影)
在長島房源持續緊張的情況下，華人購屋族群的落腳地點也出現變化。如今有愈來愈多華人買家轉向長島中部地區尋找合適房源。圖為希克斯維爾(Hicksville)地區的房屋。(記者高雲兒／攝影)

在全美多數地區房市逐漸轉為買方市場之際，長島卻呈現截然不同的走勢。房地產經紀平台Redfin最新數據顯示，長島目前是全美賣方市場最為明顯的地區，房屋供給長期不足，買家數量大幅超過賣家，形成明顯的供需失衡。

根據Redfin於2025年11月公布的統計，長島潛在買家人數比賣家多出約39.1%，為全美差距最大的地區。依其定義，納蘇郡都會區(Nassau County Metro Area)涵蓋納蘇與蘇福克兩郡，目前約有1萬2000名買家正在市場中尋找房屋，但實際掛牌出售的住宅僅約7400戶。

Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)指出，賣方市場通常會推動房價上揚，但對屋主而言未必全然是利多。「如果你是屋主，或許會樂見房價上升，但同時也可能擔心地稅隨之增加。」她表示，對賣家而言，市場條件確實有利，「除非你賣掉房子後，還打算在長島再買一套。」她也補充，不少賣家本身同時是潛在買家，一旦重新進入市場，仍需面對與其他買家相同的競爭壓力。

相較之下，全美整體房市走勢則明顯轉向買方市場。Redfin於12月發布的報告指出，全國賣家人數比買家多出約37.2%。Redfin 將「賣家人數比買家多出超過一成」界定為買方市場，反之則為賣方市場。

在長島房源持續緊張的情況下，華人購屋族群的落腳地點也出現變化。過去不少家庭偏好居住於大頸(Great Neck)、傑瑞柯(Jericho)等傳統學區，如今，則有愈來愈多華人買家轉向長島中部地區尋找合適房源。

長期居住在希克斯維爾(Hicksville)的華人居民張先生表示，當地近幾年變化明顯，火車站周邊正推動多項再開發計畫，包括新的車站出入口、公共廣場，以及結合住宅與商業的混合型公寓項目，整體朝向以公共交通為核心的「車站生活圈」發展。

他指出，當地生活機能日益完善，除IKEA進駐外，周邊亦聚集多家華人與主流超市，日常採買相當便利。在通勤條件方面，從希克斯維爾搭乘長島鐵路前往曼哈頓中城約需45分鐘，班次穩定，對需往返市區上班的通勤族群具吸引力。

房價方面，希克斯維爾一帶目前房價多落在70萬至100萬元之間，相較大頸、傑瑞柯等傳統熱門學區，仍具一定「可入手性」。隨著車站建設與周邊配套逐步到位，部分買家也看好該區未來的增值潛力。

費爾韋瑟先前亦指出，長島購屋需求長期高於新屋建設量，加上就業市場相對穩定、鄰近紐約市，使當地房市走勢與全美多數地區出現分歧。「全國許多市場已轉為買方市場，但東北與中西部在疫情期間新建案較少，因此仍維持高度需求。」

長島鐵路 華人 房價

上一則

紐約生存手冊／冰面美景藏危機 勿擅闖

下一則

皇后區暴雪覆蓋逾10吋 不清雪恐挨罰
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

長島79歲失智華婦失蹤逾月 極寒來襲家屬憂心 籲社區協尋

長島79歲失智華婦失蹤逾月 極寒來襲家屬憂心 籲社區協尋
紐約州人口遷出全美第二高 長島蘇福克郡外流最嚴重

紐約州人口遷出全美第二高 長島蘇福克郡外流最嚴重
長島諾斯韋爾醫院與護士達成暫定合約 化解罷工危機

長島諾斯韋爾醫院與護士達成暫定合約 化解罷工危機
長島納蘇郡3個月3度查獲色情按摩店 逮捕3華人

長島納蘇郡3個月3度查獲色情按摩店 逮捕3華人

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園