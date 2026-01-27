護士恢復罷工 紐約延長緊急狀態 勞資談判獲重大突破

紐約市史上最大規模的護士罷工邁入第三周，勞資雙方談判取得重大突破，但罷工27日將繼續。(記者范航瑜／攝影)

紐約市史上最大規模的護士罷工 26日邁入第三周，儘管勞資雙方談判取得重大突破，但工會方面宣布，在罷工因大雪原因暫停兩天後，27日(周二)將恢復，州長霍楚 (Kathy Hochul)也宣布延長緊急狀態，以維持醫療體系正常運作。

代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)25日(周日)晚間表示，已與兩家醫院就維持醫療保險 福利達成共識。「勞資談判中的一項關鍵僵持議題，即維持一線護士及其家屬醫療福利，已成功跨越重要障礙」，護理協會在聲明中說，西奈山醫院(Mount Sinai)與長老會醫院(NewYork-Presbyterian)已同意維持現行醫療保險。

聲明並指出，醫院方面與協會仍須就最終的暫定合約內容達成全面協議；協會方已準備好，並願意在其他優先議題上以誠信態度繼續協商，只要調解人通知重返談判桌，工會將隨時配合，以促成公平合約的達成。

西奈山醫院與長老會醫院均強調，院方從未提議削減醫療福利。長老會院方表示，如今透過調解程序，勞資雙方已同意由醫療福利計畫的受託人組成委員會，針對護理人員醫保計畫中潛在的節省方案與相關計畫進行研究。

蒙特菲奧里(Montefiore)的院方代表指出，醫療保險福利從未被列入該院的談判議題。此次參與罷工的約1萬5000名護士，除要求維持醫療福利外，也要求提高薪資、增加人力配置，以及加強防範職場暴力的相關保障；不過，院方始終認為工會的訴求並不合理。

護士協會強調，護士罷工將持續「至達成能全面保障病患與護士安全的暫定合約協議為止」。受紐約近日暴雪影響，抗議行動於25日、26日暫停兩天，但將於27日繼續。

與此同時，霍楚宣布延長行政令，允許持有外州執照的臨床醫護人員在主要罷工地點曼哈頓、布朗士工作，以維持醫療體系正常運作。醫院方面表示，這項措施對於因應罷工所帶來的人力短缺問題至關重要。該命令原定於25日到期，現已延長至2月2日。