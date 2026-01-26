我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

東北暴雪 新州公共交通全面停擺 紐約大規模減班

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐新地區25日如期出現暴風雪天氣，導致交通出行嚴重受阻，紐約大都會運輸署(MTA)旗下的公共交通普遍出現嚴重延誤，新澤西運輸局(NJ Transit)旗下的公共交通服務則全面停擺。預計在26日(周一)，兩機構將恢復部分服務，但開行班次較普通工作日仍會大幅減少。

根據天氣預報，紐約市在本輪天氣系統中將迎來8至12吋的降雪量，但截至發稿時，市內靠近西部和北部的區域已確定會突破降雪量預測值。其中布朗士窄頸大橋(Throgs Neck Bridge)錄得11.3吋、曼哈頓華盛頓高地錄得10.6吋、布碌崙威廉斯堡錄得10.5吋，而降雪將一直持續至26日凌晨才會結束。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日強調全州緊急狀態令持續有效，呼籲居民盡量居家，並調派100名國民兵前往紐約市等重點地區協助地方應急行動。

根據霍楚公布的交通訊息，紐約州內高速公路將保持開放，但所有商用車輛必須全程使用最右車道、禁止超車；長軸距雙連車輛則被禁止上路。MTA運營的市內地鐵和公車25日按照周日時刻表運行，但或因天氣原因而出現嚴重延誤，鉸接式公車亦因安全原因全部停運，改由單機車輛提供服務；長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)會在周日時刻表的基礎上繼續減少運行班次，其中途徑主要華人社區的長島鐵路華盛頓港線(Port Washington)將取消全部開往大中央麥迪遜(Grand Central Madison)車站的班次，僅保留一小時一班開往賓州車站(Penn Station)的班次。

降雪情況更嚴重的新澤西州，則要求商用車輛25日禁止駛入州內幾乎全部州際公路。此外，新澤西運輸局運營的所有公車、輕軌和無障礙接駁車25日全天停運，通勤鐵路則在25日下午2時以後停運，新州境內公共交通服務全部癱瘓。

根據MTA發布的預告，市內公車和地鐵26日將恢復常規工作日時刻表，長島鐵路和北線鐵路26日則將按照周六時刻表運行。而新澤西州長謝麗爾(Mikie Sherrill)在25日晚間受訪時表示，新州運輸局將根據天氣情況盡量在26日恢復公共交通服務，但在周一早高峰時段很可能無法完全恢復運營。

根據紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)25日在記者會上表示，截至當日已有五人死亡，不過目前尚未確認五人確切死因；據曼達尼，五名死者均非遊民。

新澤西運輸局(NJ Transit)旗下的通勤鐵路從25日下午2時起全面停運，圖...
新澤西運輸局(NJ Transit)旗下的通勤鐵路從25日下午2時起全面停運，圖為被雪覆蓋的鐵軌和月台。(記者許君達╱攝影)

長島鐵路 新澤西州 紐約市

上一則

暴雪 外賣平台竟鼓勵騎手「衝單」 挨轟無視生命安危
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業
紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓
官宣：暴雪來襲 紐約市公校26日關閉 轉為遠距教學

官宣：暴雪來襲 紐約市公校26日關閉 轉為遠距教學
新州限制ICE執法 指定醫院、學校為「安全區」

新州限制ICE執法 指定醫院、學校為「安全區」

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名