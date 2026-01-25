強降雪+極端低溫 紐約市3人疑凍死

極寒天候於本周末降臨紐約市，警方24日已接連發現三起疑因極端天氣而有民眾身亡的案例。(記者范航瑜╱攝影)

極寒天候在這幾天降臨紐約、氣溫也驟降至攝氏零下10度左右，紐約市 警24日清晨接連獲報三起市民疑因極寒天氣有關而死亡的案例。死者分別出現在布碌崙 (布魯克林)兩處及曼哈頓一處地點，皆無明顯外傷、倒臥路面，初步研判恐與極寒天氣有關。

首起案件發生上午7時45分左右，67歲男子被發現倒臥於曼哈頓第三大道的人行道上，約近兩小時後，警方陸續接獲在布碌崙另外兩處地點發現遺體。警方指出，一名約30多歲男子被發現於布碌崙沃倫街(Warren St)一棟建築物的戶外樓梯間、另一起也發生在布碌崙的卡納西(Canarsie)區，一名60多歲女子陳屍戶外。

市府表示，紐約市首席法醫辦公室將針對三起案件分別進行調查，以確認每位死者的確切死因。

隨著強降雪與極端低溫即將抵達紐約，市府也全面進入備戰狀態，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)24日在記者會表示，這將是紐約近八年來最嚴峻的一次持續性寒冷天氣，市府已啟動跨部門應變機制，市民如非必要應避免駕駛與外出，減輕前線人員的工作負擔。

市府根據氣象預測表示，降雪將於24日深夜開始，25日清晨5時左右轉為強降雪，中午前預計累積約2吋積雪，市清潔局將隨即展開大規模除雪作業。曼達尼強調，降雪結束後，真正的挑戰才會開始，紐約將迎來一段持續多日的酷寒天氣。

為因應風暴，市府各部門已連日部署，市清潔局完成所有高速公路與主要幹道的預先灑鹽作業；25日上午，市府啟動緊急運作中心(City Emergency Operations Center)，多個市府機構與公共事業代表進駐，統籌即時應變。大都會運輸署(MTA)已啟動事故指揮系統與緊急運作中心，消防局亦提升警戒層級，增加每支消防分隊的執勤人力。

學校安排方面，曼達尼表示市府將於25日中午12時前，與教育總監共同宣布26日(周一)是否遠距教學。他指出，決策的唯一考量是安全，包括學生、家長與教職員的通行與校舍狀況。

這將是曼達尼上任以來面臨的首次重大天氣事件考驗，他在回答媒體提問時強調，這次備戰特別重視過往經驗。市府團隊全面檢視歷次暴雪期間的311通報紀錄，找出曾出現服務不足的地區，包括灑鹽不夠、清理不及的路段，並在風暴來臨前補強相關部署。

針對市長本人在風暴期間的行程，曼達尼表示，他將持續走訪各地，為前線市府員工打氣，並透過電視、廣播與社群媒體，向市民即時傳遞最新資訊，「最不能發生的情況，是紐約市民對即將面對的天氣毫無準備。」