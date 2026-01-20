我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

曼達尼加稅恐加速人口外流 紐約嚴查富人「南遷」避稅

記者曹馨元／紐約報導
目前紐約州平均每2分23秒就會流失一名居民，紐約市長曼達尼推動富人稅，只怕會加速富有居民外流。(美聯社)
目前紐約州平均每2分23秒就會流失一名居民，紐約市長曼達尼推動富人稅，只怕會加速富有居民外流。(美聯社)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)試圖推動富人稅的舉措，常遭批會造成富人大量外流。不過，針對這一可能的趨勢，紐約州稅務當局正啟動極為嚴厲的稅務稽核與居住地審查，以追查試圖透過遷居佛羅里達州等地來規避高稅負的富裕居民。

許多考慮搬離紐約的居民認為，只要遵守所謂「六個月又一天」、即一年中在紐約停留不超過184天的原則，就可免於被認定為紐約州納稅居民。但專家指出，紐約州法律格外苛嚴，要將選民登記、銀行帳戶地址等全面更新為新住址，才能在法律上確立自己已將「主要住所」(domicile)遷往他州的依據。

居民為了證明已在紐約州外建立居住身分，可能還需要開設保險箱、加入當地教會，或將藝術品、結婚照等具有情感價值的物品搬到新住所。對於有學齡子女的家庭，稅務稽核人員也常會查核孩子實際就讀的學校地點。

稅務律師孔塞普西翁(Christine Concepcion)表示，紐約州在徵收所得稅方面是一個極度強勢的州，「他們不樂見人們離開，會盡一切可能把你重新拉回紐約的課稅網中」。

同時，紐約也會向居住在其他州、但公司總部設於紐約的遠距工作員工追稅，這項規定被稱為「雇主便利性原則」。全國納稅人聯盟基金會(National Taxpayers Union Foundation)分析師威爾福德(Andrew Wilford)表示，即使不住在紐約的員工，一整年都沒有踏進辦公室，只要有一次為了節日派對走進紐約的辦公大樓，也會產生納稅義務。

據「公民預算委員會」(Citizens Budget Commission)去年5月發布的報告，2018年至2022年間，超過12萬5000名紐約居民遷往佛州，並帶走了近140億元可納稅的收入。保守派智庫「帝國中心」(Empire Center)指出，紐約州在全美百萬富翁中的占比，已從2010年的12.7%高峰下滑至2022年的8.7%。

威爾福德指出，曼達尼的2%富人稅方案，可能使紐約最富有居民在尚未計入聯邦稅前，就面臨高達16.8%的州與地方所得稅。他的研究也表示，高課稅正加速紐約人口外流速度；目前紐約州平均每2分23秒就會流失一名居民。

居民為了證明已在紐約州外建立居住身分，可能還需要開設保險箱、加入當地教堂，或將藝...
居民為了證明已在紐約州外建立居住身分，可能還需要開設保險箱、加入當地教堂，或將藝術品、結婚照等具有情感價值的物品搬到新住所。(美聯社)

紐約州 曼達尼 富人稅

上一則

布碌崙國王高速路可負擔公寓 開放抽籤

下一則

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約證券交易所要推區塊鏈平台 代幣化股票全天候交易成真

紐約證券交易所要推區塊鏈平台 代幣化股票全天候交易成真
曼達尼擬加富人稅 紐約嚴查各種花招避稅

曼達尼擬加富人稅 紐約嚴查各種花招避稅
她用薑餅屋復刻紐約地標建築 奪烘焙賽大獎

她用薑餅屋復刻紐約地標建築 奪烘焙賽大獎
紐約布碌崙日落公園地鐵站 男乘客被推落鐵軌

紐約布碌崙日落公園地鐵站 男乘客被推落鐵軌

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」