曼達尼加稅恐加速人口外流 紐約嚴查富人「南遷」避稅

目前紐約州平均每2分23秒就會流失一名居民，紐約市長曼達尼推動富人稅，只怕會加速富有居民外流。(美聯社)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)試圖推動富人稅 的舉措，常遭批會造成富人大量外流。不過，針對這一可能的趨勢，紐約州 稅務當局正啟動極為嚴厲的稅務稽核與居住地審查，以追查試圖透過遷居佛羅里達州等地來規避高稅負的富裕居民。

許多考慮搬離紐約的居民認為，只要遵守所謂「六個月又一天」、即一年中在紐約停留不超過184天的原則，就可免於被認定為紐約州納稅居民。但專家指出，紐約州法律格外苛嚴，要將選民登記、銀行帳戶地址等全面更新為新住址，才能在法律上確立自己已將「主要住所」(domicile)遷往他州的依據。

居民為了證明已在紐約州外建立居住身分，可能還需要開設保險箱、加入當地教會，或將藝術品、結婚照等具有情感價值的物品搬到新住所。對於有學齡子女的家庭，稅務稽核人員也常會查核孩子實際就讀的學校地點。

稅務律師孔塞普西翁(Christine Concepcion)表示，紐約州在徵收所得稅方面是一個極度強勢的州，「他們不樂見人們離開，會盡一切可能把你重新拉回紐約的課稅網中」。

同時，紐約也會向居住在其他州、但公司總部設於紐約的遠距工作員工追稅，這項規定被稱為「雇主便利性原則」。全國納稅人聯盟基金會(National Taxpayers Union Foundation)分析師威爾福德(Andrew Wilford)表示，即使不住在紐約的員工，一整年都沒有踏進辦公室，只要有一次為了節日派對走進紐約的辦公大樓，也會產生納稅義務。

據「公民預算委員會」(Citizens Budget Commission)去年5月發布的報告，2018年至2022年間，超過12萬5000名紐約居民遷往佛州，並帶走了近140億元可納稅的收入。保守派智庫「帝國中心」(Empire Center)指出，紐約州在全美百萬富翁中的占比，已從2010年的12.7%高峰下滑至2022年的8.7%。