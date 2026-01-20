兩歲班計畫今秋啟動 首波2000名額

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與州長霍楚(Kathy Hochul)，宣布2歲幼兒免費托育服務。（美聯社）

隨著紐約州市府日前共同宣布啟動「兩歲班」計畫，率先開放2000個名額，全民免費托育似乎不再遙不可及。專家指出，免費托育有望拯救紐約市 下滑數十年的出生率；而市兒童照護辦公室主任麗絲(Emmy Liss)則說，該計畫的重點就在於「全民性」。

本月稍早，紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與州長霍楚 (Kathy Hochul)宣布2歲幼兒免費托育服務；霍楚同意由州預算支付該計畫前兩年的經費，暫不額外徵稅。新的兩歲班計畫預計今年秋季啟動，首波將提供2000個名額；到2029年，所有2歲幼兒都可獲得托育名額，受惠人數將超過3萬人。

紐約市的出生率數十年來持續下滑。2022年，全市新生兒人數降至9萬9000人，在城市整體人口增長的情況下，新生兒仍較2000年的12萬6000人減少21%。專家指出，全民免費托育計畫可能會讓紐約市出生率小幅回升。

「托育與帶薪育嬰假，是最有可能對提升出生率產生影響的政策」，北卡羅來納大學學者古佐(Karen Benjamin Guzzo)表示，「我確實認為，(實行免費托育)可能會看到溫和的出生率增長」。

而負責監督托育系統擴張的麗絲於日前接受教育媒體Chalkbeat訪問表示，她此前在白思豪(Bill de Blasio)任期內推動全民學前教育時，學習到最重要的經驗教訓為「全民性」；「從一開始就以全民計畫為前提，讓家庭與社區產生期待、共同支持，並讓整個政府體系動員起來提供服務，這是非常重要的經驗」。

麗絲同時談及各類托育服務，指出家庭托育使許多家長的實用性首選，並承諾重視托育服務提供者的聲音。托育業者長期低薪、福利不足是行業人口短缺的一大原因，多年來為托育業者漲薪的呼聲不斷。

對此，麗絲承諾將與勞工團體共同研究，「如果我們希望托育機構能擴大服務、照顧更多孩子，就必須擁有一支穩定的工作團隊，而這支團隊需要被尊重，也需要合理的薪資」。