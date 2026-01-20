我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

兩歲班計畫今秋啟動 首波2000名額

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與州長霍楚(Kathy Hochul)，宣布2歲幼兒免費托育服務。（美聯社）
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與州長霍楚(Kathy Hochul)，宣布2歲幼兒免費托育服務。（美聯社）

隨著紐約州市府日前共同宣布啟動「兩歲班」計畫，率先開放2000個名額，全民免費托育似乎不再遙不可及。專家指出，免費托育有望拯救紐約市下滑數十年的出生率；而市兒童照護辦公室主任麗絲(Emmy Liss)則說，該計畫的重點就在於「全民性」。

本月稍早，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與州長霍楚(Kathy Hochul)宣布2歲幼兒免費托育服務；霍楚同意由州預算支付該計畫前兩年的經費，暫不額外徵稅。新的兩歲班計畫預計今年秋季啟動，首波將提供2000個名額；到2029年，所有2歲幼兒都可獲得托育名額，受惠人數將超過3萬人。

紐約市的出生率數十年來持續下滑。2022年，全市新生兒人數降至9萬9000人，在城市整體人口增長的情況下，新生兒仍較2000年的12萬6000人減少21%。專家指出，全民免費托育計畫可能會讓紐約市出生率小幅回升。

「托育與帶薪育嬰假，是最有可能對提升出生率產生影響的政策」，北卡羅來納大學學者古佐(Karen Benjamin Guzzo)表示，「我確實認為，(實行免費托育)可能會看到溫和的出生率增長」。

而負責監督托育系統擴張的麗絲於日前接受教育媒體Chalkbeat訪問表示，她此前在白思豪(Bill de Blasio)任期內推動全民學前教育時，學習到最重要的經驗教訓為「全民性」；「從一開始就以全民計畫為前提，讓家庭與社區產生期待、共同支持，並讓整個政府體系動員起來提供服務，這是非常重要的經驗」。

麗絲同時談及各類托育服務，指出家庭托育使許多家長的實用性首選，並承諾重視托育服務提供者的聲音。托育業者長期低薪、福利不足是行業人口短缺的一大原因，多年來為托育業者漲薪的呼聲不斷。

對此，麗絲承諾將與勞工團體共同研究，「如果我們希望托育機構能擴大服務、照顧更多孩子，就必須擁有一支穩定的工作團隊，而這支團隊需要被尊重，也需要合理的薪資」。

紐約市 霍楚 曼達尼

上一則

布碌崙日落公園地鐵站 男乘客被推落軌道

下一則

霍楚連任募款遙遙領先 對手寄望匹配資金
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

她用薑餅屋復刻紐約地標建築 奪烘焙賽大獎

她用薑餅屋復刻紐約地標建築 奪烘焙賽大獎
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」
勞資談判再度破裂 紐約市護士繼續大罷工

勞資談判再度破裂 紐約市護士繼續大罷工
大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」