布碌崙國王高速路可負擔公寓 開放抽籤

記者馬璿／紐約報導
格雷夫德森(Gravesend)社區的可負擔公寓，離B線和Q線地鐵約8分鐘距離，周邊包含咖啡廳、餐廳、市場和生活配套設施，皆在步行即可抵達的距離。(取自NYC Housing Connect)
位於布碌崙(布魯克林)格雷夫德森(Gravesend)社區的可負擔住宅，即日起開放抽籤申請，該棟19樓層的混合用途住宅將提供八間兩房形式的公寓出租，租金為3800元。申請期限至2月16日截止，無需押金與申請費，符合資格的民眾可上網登記參加抽籤。

NYC Housing Connect網站說，該棟位於國王高速公路(Kings Highway)815號的建築由開發商Yelena Maksumov投資興建，共有設計24戶住宅單位，其中八戶為經平價住房抽籤保留的兩房出租單位。

根據公告，本次抽籤面向符合130%區域中位收入(AMI) 標準的家庭。抽籤單位月租為3800元，申請家庭年收入須介於約14萬3623元至22萬7500元，實際資格依家庭人數略有差異。申請者需符合收入與家庭規模等條件，抽籤後獲選者將進入後續資格審查階段。

房屋內部設備包括室內洗衣機、烘乾機、空調系統、對講機及知名品牌廚具等；建築亦設有電動車充電車庫、門禁管控、包裹儲物櫃、單車儲存、共享媒體室、公共Wi-Fi、戶外露台與屋頂觀景平台等公設。租戶須自行負擔電費、爐灶、熱水與暖氣等費用。

公寓離B線和Q線地鐵約八分鐘距離，周邊包含咖啡廳、餐廳、市場和生活配套設施，皆在步行即可抵達的距離。住戶付費後可使用車庫停車位、自行車存放處和電動車充電站等設施，大樓內亦包含媒體室和陽光露台。此外，大樓允許飼養體重低於20磅的貓狗，但需經房東批准。

有意申請的民眾，可點選Housing Connect網站tinyurl.com/bdenphcft查詢詳細資料，或線上填寫資料登記抽籤。

電動車 地鐵 租金

