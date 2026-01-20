紐約生存手冊／使用線上工具 查找穩租房

紐約市「租金透明法案」(Rent Transparency Act)於今年1月生效，其目的是讓租房者更容易了解公寓大樓裡何時有穩租房。(本報檔案照)

紐約市 「租金 透明法案」(Rent Transparency Act)於今年1月生效，其目的是讓租房者更容易了解公寓大樓裡何時有穩租房(rent stabilized apartments)。不過，如何才能確定某個特定公寓是否是穩租房呢？

租屋者可以在紐約市租金指導委員會(New York City Rent Guidelines Board)的網站上找到穩租公寓的資料庫。不過只有現有租戶才能查詢自己所租住的公寓是否是穩租房。

要確定一間公寓是否是穩租房並取得租金歷史記錄，租戶可以填寫紐約州 住房和社區重建局(New York State Homes and Community Renewal)提供的線上表格。租戶將在大約20個工作日內收到郵寄回覆。

根據紐約市長公共事務辦公室(New York City Mayor’s Public Engagement Unit)網站的訊息，如果符合以下條件，租戶就可能居住在穩租公寓內：租金金額可能不是整數；租金漲幅只能以租金指導委員會每年確定的百分比計算，例如一年期租約漲幅為3%，兩年期租約漲幅為4.5%。

2026年開始實施的「租金透明法案」要求房東在公共區域(例如大樓大廳)張貼告示，幫助租戶和潛在租戶了解公寓樓內是否有穩租房，並提供租戶如何獲取相關資訊的指南。

該法案的發起人、市議員納爾斯(Sandy Nurse)表示，在公共區域提供這些資訊將有助於增強租戶的權益，並防止房東非法提高租金。