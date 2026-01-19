我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

反制ICE執法 紐約市民團組4000人「快速反應營」

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約市的民主社會主義團體集結約4000名反對ICE者，組成「快速反應營」，計畫阻撓ICE將在紐約市對非法移民展開的大規模打擊行動。圖為此前紐約市民聚集在曼哈頓富利廣場，抗議ICE在明州槍殺古德。(本報檔案照)
紐約市的民主社會主義團體集結約4000名反對ICE者，組成「快速反應營」，計畫阻撓ICE將在紐約市對非法移民展開的大規模打擊行動。圖為此前紐約市民聚集在曼哈頓富利廣場，抗議ICE在明州槍殺古德。(本報檔案照)

聯邦移民與海關執法局(ICE)月初在明州(Minnesota)開槍打死37歲母親古德(Renee Good)的事件仍在不斷發酵，近日白宮有消息指出，紐約市將成為ICE下一個大規模行動的目標。據報導，紐約市的民主社會主義團體集結約4000名反對ICE者，組成「快速反應營」，計畫阻撓ICE將在紐約市對非法移民展開的大規模打擊行動。

據「紐約郵報」(New York Post)報導，紐約的民主社會主義者協會(DSA)15日在位於曼哈頓的人民論壇(People's Forum)舉行移民正義工作組(Immigrant Justice Working Group)月度會議；「人民論壇」被認為與中國共產黨有關，因其曾收受現居上海、與中共有密切往來的富豪辛漢(Neville Roy Singham)逾2000萬元資助。

「正如我們在其他城市看到的那樣，預計聯邦政府將展開大規模的移民執法行動」一位自稱瑪麗娜(Marina)的領導者在會議上對上百名與會者說：「現在紐約的局勢可能令人困惑、恐懼及迷惘，但我們希望在事情發生時能夠先發制人。」

據了解，紐約市DSA目前啟用了50名培訓人員，正在培訓2000名DSA的成員和2000名非成員，並招募各種語言者加入熱線，並確保熱線全日暢通，無論ICE在紐約市哪個角落出現，都會被及時發現。

紐約市DSA一直在華埠、布許維克(Bushwick)和傑克遜高地(Jackson Heights)等移民聚居區巡邏和挨家挨戶招募新成員。新成員首先會加入一個高度保密的Signal聊天群，然後經過另一輪審查後才能加入「快速反應營」。

活動人士對抗ICE的行動策略包括大規模集結，確認ICE的蹤跡，並圍堵前來抓捕移民的ICE探員。除此以外，還有反ICE的新策略，比如聚集人群，保持高聲吶喊，包括使用防狼哨。ICE反對者會使用不用的哨聲來傳遞不同的信息，提醒社區有ICE的探員出現。

國土安全部(DHS)本月宣布，計畫在距離紐約市一小時車程的切斯特市(Chester)開設一座可容納1500名非法移民的新ICE拘留中心；目前紐約市目前唯一的ICE關押中心位於紐瓦克(Newark)，為川普政府於去年重新開放，可容納1000名非法移民。

ICE 非法移民 紐約市

上一則

霍楚推動EBT現代化 州眾議員力挺並促請通過糧食安全方案

下一則

國慶日酒駕闖下東城公園致4死7傷 判24年至終身監禁
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE
明州抗議／催淚瓦斯射進有嬰兒的車裡 6名無辜市民送醫

明州抗議／催淚瓦斯射進有嬰兒的車裡 6名無辜市民送醫
涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長

涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長
聯邦法官發布83頁命令 禁逮捕和平示威民眾、不得使用催淚瓦斯

聯邦法官發布83頁命令 禁逮捕和平示威民眾、不得使用催淚瓦斯

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲