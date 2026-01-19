反制ICE執法 紐約市民團組4000人「快速反應營」

紐約市的民主社會主義團體集結約4000名反對ICE者，組成「快速反應營」，計畫阻撓ICE將在紐約市對非法移民展開的大規模打擊行動。圖為此前紐約市民聚集在曼哈頓富利廣場，抗議ICE在明州槍殺古德。(本報檔案照)

聯邦移民與海關執法局(ICE )月初在明州(Minnesota)開槍打死37歲母親古德(Renee Good)的事件仍在不斷發酵，近日白宮有消息指出，紐約市 將成為ICE下一個大規模行動的目標。據報導，紐約市的民主社會主義團體集結約4000名反對ICE者，組成「快速反應營」，計畫阻撓ICE將在紐約市對非法移民 展開的大規模打擊行動。

據「紐約郵報」(New York Post)報導，紐約的民主社會主義者協會(DSA)15日在位於曼哈頓的人民論壇(People's Forum)舉行移民正義工作組(Immigrant Justice Working Group)月度會議；「人民論壇」被認為與中國共產黨有關，因其曾收受現居上海、與中共有密切往來的富豪辛漢(Neville Roy Singham)逾2000萬元資助。

「正如我們在其他城市看到的那樣，預計聯邦政府將展開大規模的移民執法行動」一位自稱瑪麗娜(Marina)的領導者在會議上對上百名與會者說：「現在紐約的局勢可能令人困惑、恐懼及迷惘，但我們希望在事情發生時能夠先發制人。」

據了解，紐約市DSA目前啟用了50名培訓人員，正在培訓2000名DSA的成員和2000名非成員，並招募各種語言者加入熱線，並確保熱線全日暢通，無論ICE在紐約市哪個角落出現，都會被及時發現。

紐約市DSA一直在華埠、布許維克(Bushwick)和傑克遜高地(Jackson Heights)等移民聚居區巡邏和挨家挨戶招募新成員。新成員首先會加入一個高度保密的Signal聊天群，然後經過另一輪審查後才能加入「快速反應營」。

活動人士對抗ICE的行動策略包括大規模集結，確認ICE的蹤跡，並圍堵前來抓捕移民的ICE探員。除此以外，還有反ICE的新策略，比如聚集人群，保持高聲吶喊，包括使用防狼哨。ICE反對者會使用不用的哨聲來傳遞不同的信息，提醒社區有ICE的探員出現。

國土安全部(DHS)本月宣布，計畫在距離紐約市一小時車程的切斯特市(Chester)開設一座可容納1500名非法移民的新ICE拘留中心；目前紐約市目前唯一的ICE關押中心位於紐瓦克(Newark)，為川普政府於去年重新開放，可容納1000名非法移民。