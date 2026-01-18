我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

暴雪施工釀意外 法拉盛路口積水結冰 通行險象環生

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區法拉盛一處施工意外，使消防栓高壓水柱瞬間噴射而出，在暴雪中引發突發「水災」。(記者戴慈慧╱攝影)
皇后區法拉盛一處施工意外，使消防栓高壓水柱瞬間噴射而出，在暴雪中引發突發「水災」。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約市17日迎來今年首場大降雪，除降雪本身帶來的交通影響外，皇后區法拉盛一處施工意外，更在暴雪中引發突發「水災」，使雪天出行難度進一步升高。事故發生在法拉盛王子街(Prince St.)與39街交叉口，時間約在中午降雪最猛烈時段，現場一輛工程車施工期間，疑似操作不慎，連接消防栓取水的黃色管線突然脫落，高壓水柱瞬間噴射而出，直衝空中後如瀑布般傾瀉在人行道與車道上，場面驚人。

當時在低溫與風雪交加下，大量水流迅速在地面與積雪混合，不僅影響駕駛視線，也迫使行人繞行。積水與積雪交織形成冰冷泥水，不少民眾鞋襪被浸濕，在寒風中顯得狼狽。前來附近找停車位的民眾Chris表示，原本雪地行走已相當危險，如今還需閃避瀑布般的水柱與結冰地面，稍有不慎就可能滑倒，讓人感到不安。

而受事故影響，該路段交通一度混亂。工程人員隨後緊急處理，相關單位事後也持續清理現場。

與此同時，紐約市緊急事務管理局(NYCEM)已針對本周末天氣狀況發布出行警示。市府表示，根據美國國家氣象局(NWS)預測，紐約市於今日(18日)清晨起將再度迎來降雪，當天清晨5時左右開始降雪，並持續至晚間，上午8時至中午及下午4時至晚上7時為可能出現較大降雪量的時段。

官方預估，市區整體積雪約為1至3吋，皇后區東部與布碌崙(布魯克林)東南部局部地區不排除達到2至4吋。隨著氣溫下降，降雪較可能在道路與人行道上累積，恐對通勤與交通造成明顯影響。

市府同時宣布全市進入「寒冷藍色警報」(Code Blue)，外勤人員將於五大行政區巡查，協助無家可歸者前往避寒收容所。市府強調，任何在Code Blue期間尋求庇護的人士都不會被拒之門外，民眾如發現需要協助的街友，可透過311通報。

市府建議，降雪期間如非必要應減少外出，行走時留意濕滑路面與黑冰(Black ice)風險；暴雪過後，民眾鏟雪時應放慢動作、適時休息，並保持消防栓周邊暢通。市府也提醒，若遇緊急狀況可撥打911，非緊急通報可聯絡311，或透過Notify NYC系統接收即時天氣與應變資訊。

大量水柱持續噴出長達數十分鐘，暴雪天加上瀑布般的水柱，使行人寸步難行。(記者戴慈...
大量水柱持續噴出長達數十分鐘，暴雪天加上瀑布般的水柱，使行人寸步難行。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約市 法拉盛 皇后區

上一則

雪路濕滑 法拉盛Q44公車打滑橫擋車道 一度影響交通

下一則

亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

突降大雪路面濕滑 紐約法拉盛Q44公車打滑橫擋車道 一度影響交通

突降大雪路面濕滑 紐約法拉盛Q44公車打滑橫擋車道 一度影響交通
法拉盛暴雪日施工出包 街口噴水結冰居民叫苦

法拉盛暴雪日施工出包 街口噴水結冰居民叫苦
陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負
胡趙基金會20周年 省思先賢精神與時代使命

胡趙基金會20周年 省思先賢精神與時代使命

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38
行政裁決文件所附照片顯示，受害者陳君的頸部在注射不明物質後出現多排紅色隆起痕跡。(紐約州務院提供)

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

2026-01-11 11:46

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了