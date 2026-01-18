暴雪施工釀意外 法拉盛路口積水結冰 通行險象環生

皇后區法拉盛一處施工意外，使消防栓高壓水柱瞬間噴射而出，在暴雪中引發突發「水災」。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約市 17日迎來今年首場大降雪，除降雪本身帶來的交通影響外，皇后區法拉盛 一處施工意外，更在暴雪中引發突發「水災」，使雪天出行難度進一步升高。事故發生在法拉盛王子街(Prince St.)與39街交叉口，時間約在中午降雪最猛烈時段，現場一輛工程車施工期間，疑似操作不慎，連接消防栓取水的黃色管線突然脫落，高壓水柱瞬間噴射而出，直衝空中後如瀑布般傾瀉在人行道與車道上，場面驚人。

當時在低溫與風雪交加下，大量水流迅速在地面與積雪混合，不僅影響駕駛視線，也迫使行人繞行。積水與積雪交織形成冰冷泥水，不少民眾鞋襪被浸濕，在寒風中顯得狼狽。前來附近找停車位的民眾Chris表示，原本雪地行走已相當危險，如今還需閃避瀑布般的水柱與結冰地面，稍有不慎就可能滑倒，讓人感到不安。

而受事故影響，該路段交通一度混亂。工程人員隨後緊急處理，相關單位事後也持續清理現場。

與此同時，紐約市緊急事務管理局(NYCEM)已針對本周末天氣狀況發布出行警示。市府表示，根據美國國家氣象局(NWS)預測，紐約市於今日(18日)清晨起將再度迎來降雪，當天清晨5時左右開始降雪，並持續至晚間，上午8時至中午及下午4時至晚上7時為可能出現較大降雪量的時段。

官方預估，市區整體積雪約為1至3吋，皇后區東部與布碌崙(布魯克林)東南部局部地區不排除達到2至4吋。隨著氣溫下降，降雪較可能在道路與人行道上累積，恐對通勤與交通造成明顯影響。

市府同時宣布全市進入「寒冷藍色警報」(Code Blue)，外勤人員將於五大行政區巡查，協助無家可歸者前往避寒收容所。市府強調，任何在Code Blue期間尋求庇護的人士都不會被拒之門外，民眾如發現需要協助的街友，可透過311通報。