109分局：去年犯罪率降1成 交通執法為關鍵

記者高雲兒／紐約報導
皇后區市警109分局14日晚舉行警民會，局長科爾曼(Kevin Coleman)向社區通報最新治安數據，表示109分局在2025年整體指數型犯罪較前一年下降約10%。(記者高雲兒／攝影)
皇后區市警109分局14日晚舉行警民會，局長科爾曼(Kevin Coleman)向社區通報最新治安數據，表示109分局在2025年整體指數型犯罪較前一年下降約10%。(記者高雲兒／攝影)

皇后區市警109分局14日晚舉行警民會，局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，109分局在2025年整體指數型犯罪較前一年下降約10%，延續2024年犯罪率已下降約5%的改善趨勢；今年2026年開年兩周，罪案數字持續下降，顯示治安正向發展。

科爾曼表示，109分局轄區在新冠疫情後一度成為全市犯罪升幅最高的地區之一，2022與2023年犯罪增幅曾達六至七成；但在警力投入、社區合作與策略調整下，2024年首度出現明顯下降，並獲市警局長蒂池(Jessica Tisch)頒發「單位嘉獎獎章」(Unit Citation)，肯定分局整體表現。

據警方初步統計，2025年109分局多項重大犯罪均顯著下降，其中謀殺案減少57%、搶劫案下降14%、重罪攻擊下降21%；涉及金額超過1000元的重大竊盜下降17%，輕罪攻擊下降11%，小額竊盜下降19%。備受社區關注的零售竊盜亦下降約7.5%。

在執法面，多項執法行動明顯增加，包括刑事法院判決案件增加41%、民事罰單增加9%、交通罰單增加19%；針對非法機車與假車牌的行動尤為突出，查扣非法機車數量增加21%，假車牌相關逮捕更大幅上升90%。此外，2025年轄區交通死亡人數降至兩人，較2024年的13人減少84%。

科爾曼強調，近兩年109分局策略重點之一即是「車輛與機車執法」，因多數街頭犯罪、搶奪與入室竊盜，往往與無牌、假牌或未登記車輛有關。他說，「從攔查車輛開始，就能提前阻斷後續犯罪」。

警方提醒，近期在法拉盛市中心與北方大道一帶，曾出現機車雙載搶奪背包、手提包案件，過去數周共有五起通報。不過警方已於近日逮捕兩名涉案嫌犯，屬同一作案模式。警方呼籲民眾外出時提高警覺，避免配戴耳機、注意周遭環境。

此外，警方指出近期仍有專業竊車集團夜間犯案，短時間內在同一社區大量拆竊氣囊、輪胎或觸媒轉換器。上周在灣台(Bay Terrace)一帶即有29輛車遭破壞。警方呼籲居民如聽見車警報聲或發現可疑人物，應立即撥打911，提供描述或照片，切勿自行上前制止，以免遇到危險。

市警109分局局長科爾曼強調，近兩年分局策略重點之一即是「車輛與機車執法」。(記...
市警109分局局長科爾曼強調，近兩年分局策略重點之一即是「車輛與機車執法」。(記者高雲兒／攝影)

