來美1年車禍失去雙腿 華裔新移民家境陷困

記者高雲兒／紐約報導
車禍事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)
車禍事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

抵達美國僅一年多，36歲的華裔新移民張先生原本靠打零工及太太在美甲店的收入，維持一家三口的基本生活，卻在去年5月因一場嚴重交通事故雙腿截肢，生活被徹底打亂。在沒有合法身分與社會福利保障的情況下，這個家庭目前只能依賴社區志願者的協助，勉強應對眼前困境。

張先生與太太及幼女於2024年5月入美，落腳紐約。初來乍到，生活條件有限，張先生以各類零工維持家計，太太則在美甲店工作分擔家庭開銷。

不料2025年5月，張先生於夜間騎乘電單車過馬路時遇車禍，被緊急送醫。經過多次手術，為保住性命，醫生最決定將他雙腿截肢，截肢位置至大腿中段。張先生住院治療一個多月後，於7月初出院，目前仍在後續治療，下個月還將接受胯骨相關手術。

事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」他說，現在他只能默默躺在床上，慢慢接受失去雙腿的事實。

目前張先生日常行動主要依靠輪椅，生活起居幾乎完全仰賴家人協助。他說，事故後「連上廁所都需要太太抱著過去」，太太同時還要負責接送六歲女兒上下學，生活壓力巨大。為了全天照顧丈夫和女兒，張太太只好暫時放棄出外工作。

張先生坦言，現在醫療與生活支出迅速累積，信用卡早已刷爆，「若無社區和大家的幫忙，真的不知道還怎麼撐下去。」他坦言不清楚能從哪些管道獲得協助，而交通事故相關案件也仍在法律程序中，律師告知可能需要數年時間，才能有結果及獲得賠償。

張先生一家人目前尚無合法身分，也無法申請政府住房補助或社會福利，生活開支主要依靠社區提供的食品救濟，以及國內親友不定期匯款支撐。他說，現在一家人能省則省，「天氣冷也不太捨得開暖氣」。

張先生說，自己再怎麼辛苦都還能撐，但最對不起的是含辛茹苦的妻子和年幼的孩子，「以後也沒辦法再把女兒抱起來、舉高高，她只能跟著我們一起受委屈」。

社區機構一些志願者正在協助張家對接生活物資與實際支援。若有善心人士希望提供捐助，可自行與當事家庭對接，求助者姓名為Zhang Fuqiang，轉帳可透過Zelle，帳號為[email protected]，名字：zhangfuqiang。

在物資支援方面，法拉盛地區的物資可每周四中午12時後，送至AAC紐約巡邏處，地址：法拉盛三福大道132-35號L3，聯絡電話(347)506-0122；布碌崙(布魯克林)地區則可送至布碌崙 947 57th Stree。

36歲華裔新移民張先生在去年5月因一場嚴重交通事故雙腿截肢，生活被徹底打亂。(受...
36歲華裔新移民張先生在去年5月因一場嚴重交通事故雙腿截肢，生活被徹底打亂。(受訪者提供)

布碌崙 法拉盛 華裔

