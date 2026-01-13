薪資談判破局… 1.5萬護士罷工 紐約史上最大規模

我的頻道

記者許君達／紐約報導
紐約市長曼達尼12日也加入護士在曼哈頓長老會醫院前舉行的罷工。(美聯社)
紐約市長曼達尼12日也加入護士在曼哈頓長老會醫院前舉行的罷工。(美聯社)

由於合約談判破局，紐約市三大醫療集團旗下超過1萬5000名護士12日清晨開始罷工。這是紐約市史上最大規模的護士罷工行動。

發生罷工的包括位於布朗士的蒙特菲奧里(Montefiore)以及位於曼哈頓的長老會(NewYork-Presbyterian)和西奈山(Mount Sinai)醫療系統，共十所醫院。紐約州護理協會(NYSNA)主席哈根斯(Nancy Hagans)表示，工會方面與資方就安全人力配置、健保福利和職場暴力防護等問題的談判未能解決問題，因而發動罷工。工會同時指責醫院管理層缺乏談判誠意，還威脅進一步削減護士的醫療福利。

資方：要求40%漲薪「魯莽」

蒙特菲奧里醫療集團副總裁索蒙內塞(Joe Solmonese)則指責工會方面要求的40%漲薪幅度過於「魯莽」，如果同意，將一次性增加36億元的開支，院方的資金儲備難以滿足這一數額。不過，工會方面反駁稱，與三大醫療集團相比，其他資金儲備更單薄的醫院均已達成協議。

市長曼達尼披紅圍巾加入遊行

12日身披代表工會的紅色圍巾加入罷工隊伍、表達支持的市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，「醫療產業不缺財富，護士罷工的三大私營醫院系統更是如此」。

霍楚：已為罷工醫院調撥人手

對於罷工開始後可能出現的醫療服務量能不足的問題，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，已為罷工醫院調撥額外資源並派遣衛生部門專業人士，以確保醫療服務正常維持。霍楚還在10日簽署州緊急狀態令，臨時允許外州及加拿大的醫護人員在紐約州執業。西奈山醫院執行長卡爾(Brendan Carr)表示，該院已臨時聘請了院外護士填補罷工造成的職位空缺，並重新評估可出院的患者名單，以便減少床位壓力。

西奈山西區醫院(Mount Sinai West)執行委員護士喬治(Bobin George)說，該院的罷工從12日早6時開始，參與者總計700餘人。罷工的護士會輪班前往醫院外的糾察線駐守，組織方為他們提供餐食、飲品以及保暖裝備。

工作風險增 護士上街頭爭權益

參與罷工的亞裔護士Jerry說，工會護士每四年續約一次，但在原本應是非營利機構的西奈山醫院發展成一個「大公司」後，近來的談判愈發艱難。他表示，護士需要的不過是一份足夠養家的薪水和能覆蓋更多的健保。此外，加州的醫院中，每名護士平均服務五名患者，而在西奈山，護士人均服務患者數量至少會達到六至七人。人力緊缺不僅讓護士的工作壓力和風險增大，對患者的安全也沒有好處。

紐約市西奈山、長老會和蒙特菲奧里三大醫療系統的1萬5000名護士12日開始罷工。...
紐約市西奈山、長老會和蒙特菲奧里三大醫療系統的1萬5000名護士12日開始罷工。(記者許君達／攝影)

