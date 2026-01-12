反ICE反川普 曼哈頓數千人示威遊行

紐約數千人周末在曼哈頓抗議ICE槍殺合法公民。圖為明州事件發生後，紐約人舉牌抗議ICE。(記者許君達╱攝影)

在移民 與海關執法局(ICE )探員7日在明尼阿波利斯開槍射殺一名美國公民後，全美各地反ICE情緒持續高漲，多個大城市均在周末出現大規模抗議。在紐約市，大量抗議者11日亦在曼哈頓中城聚集並遊行，反對ICE並向位於第五大道的川普 大廈示威。

抗議人群當日下午1時起，在中央公園東南角聚集，隨後組成遊行隊伍沿第五大道向南，途徑川普大廈及一系列紐約地標建築，至42街後轉向西行，前往時報廣場。據報導，遊行隊伍最多時曾達到數千人的規模。

根據現場影片，隊伍排頭手持「撤銷ICE」、「停止讓我們的鄰居消失」標語，參與者則各自高舉自製標語，表達對移民執法機構草菅人命的憤怒，並要求ICE「滾出紐約」。在途徑川普大廈時，人群中有人咒罵總統川普、並向他名下的地標建築豎起中指。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市議會移民委員會主席阿維萊斯(Alexa Avilés)和正在參選國會議員的前市主計長蘭德(Brad Lander)均參加了遊行。阿維萊斯表示，「到了2026年，我們竟然還要在這裡對抗法西斯政府，著實可恥」。

整個抗議活動大約持續了三小時，遊行隊伍在行進至時報廣場所在的西42街交百老匯大道後自行解散。據報導，部分抗議者在遊行結束後與一群挺川普的反示威者發聲對峙，警方逮捕了其中至少一人。

明州槍擊事件7日發生後，紐約移民聯盟(NYIC)等維權機構在當日和次日分別組織抗議活動，參與者近千人。國土安全部長諾姆(Kristi Noem)8日前往曼哈頓下城世貿中心召開記者會，亦吸引了不少民眾前往抗議。

有參加抗議的華人在匿名受訪時表示，經過近一年的肆意妄為，ICE的抓捕目標早已不限於他們當初所宣稱的「危險犯罪分子」，如果任其發展，最終任何人都不會安全。更有甚者，川普政府最高層在面對多角度現場影片的鐵證時，仍指鹿為馬地宣稱受害者是試圖襲擊執法人員的「國內恐怖分子」，體現了不受約束的權力的傲慢與危險。因此，他們希望華人社區也更多關注這種與自己切身利益有關的公共議題。