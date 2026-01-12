我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

皇后區持刀搶劫頻發 受害人多為青少年

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
市警局發布劫匪作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)
市警局發布劫匪作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

皇后區近日連發多起街頭搶劫案，受害人多為青少年，劫匪通過包圍受害者、亮刀威脅或直接強行奪取財物的方式，快速搶奪他們身上的高價名牌物品，市警局近日發布劫匪作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，皇后區近日發生至少六起中模式搶劫案，四名受害者為13歲至16歲的青少年，其餘兩名分別為19歲與21歲，案件發生在皇后區110分局轄區，包括法拉盛、可樂娜(Corona)及周邊街區。案件集中於下午與傍晚時段，劫匪為團體化街頭作案，並快速搶奪受害人身上的高價名牌物品，價值從百元至上千元不等。

第一起案件發生在2025年12月12日約下午4時20分，一名14歲男性受害者在99街42-01號附近時被一群劫匪包圍。他們亮出刀具，強行搶走一件市值約220元的The North Face外套及其他財物後，徒步逃離。

同日約下午5時45分，一名13歲男性受害者在可樂娜大道(Corona Avenue)99-31號附近時被一群劫匪包圍。他們亮出刀具，強行搶走市值約140元的背包及其他財物後，徒步逃離。

之後在2025年12月15日約下午2時35分，一名16歲男性受害者在Lamont Avenue 93-35號附近時，被一群劫匪包圍。他們強行搶走市值約100元的喬丹運動鞋及其他財物後，徒步逃離。

同日約下午3時30分，一名19歲男性受害者在Elbertson Street 43-13號附近時，被一群劫匪包圍。他們亮出刀具，強行搶走市值約330元的The North Face外套及其他財物後，徒步逃離。

同日約下午3時45分，一名21歲男性受害者在102街46-01號附近時被一群劫匪包圍。嫌疑人亮出刀具，多次毆打受害者的臉部與身體，強行搶走市值約1200元的巴黎世家(Balenciaga)運動鞋後，徒步逃離。

2025年12月19日約晚上7點25分，一名14歲男性受害者在42大道96-23號被一群劫匪包圍。他們強行搶走市值約280元的The North Face外套及市值約270元的喬丹運動鞋後，徒步逃離。

警方表示，第一名男嫌膚色偏白，作案時穿黑色Moose Knuckles外套、黑色牛仔褲及白色喬丹運動鞋。第二名男嫌膚色偏白，穿黑色連帽衫、短褲及黑色運動鞋。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

市警局發布劫匪作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)
市警局發布劫匪作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

喬丹 皇后區 法拉盛

上一則

曼達尼任命民權律師克拉克 掌人權委員會 聚焦住房歧視案

下一則

霍楚推AI選舉法案 禁深偽影像誤導選民
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照
皇后區治安改善 重大犯罪年減6.4% 凶殺案逆勢小幅上升

皇后區治安改善 重大犯罪年減6.4% 凶殺案逆勢小幅上升
 皇后區房價高企 東艾姆赫斯特年增84%

 皇后區房價高企 東艾姆赫斯特年增84%
2026皇后區社區委員會申請 啟動

2026皇后區社區委員會申請 啟動

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚