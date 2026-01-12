皇后區持刀搶劫頻發 受害人多為青少年

市警局發布劫匪作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

皇后區 近日連發多起街頭搶劫案，受害人多為青少年，劫匪通過包圍受害者、亮刀威脅或直接強行奪取財物的方式，快速搶奪他們身上的高價名牌物品，市警局近日發布劫匪作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，皇后區近日發生至少六起中模式搶劫案，四名受害者為13歲至16歲的青少年，其餘兩名分別為19歲與21歲，案件發生在皇后區110分局轄區，包括法拉盛 、可樂娜(Corona)及周邊街區。案件集中於下午與傍晚時段，劫匪為團體化街頭作案，並快速搶奪受害人身上的高價名牌物品，價值從百元至上千元不等。

第一起案件發生在2025年12月12日約下午4時20分，一名14歲男性受害者在99街42-01號附近時被一群劫匪包圍。他們亮出刀具，強行搶走一件市值約220元的The North Face外套及其他財物後，徒步逃離。

同日約下午5時45分，一名13歲男性受害者在可樂娜大道(Corona Avenue)99-31號附近時被一群劫匪包圍。他們亮出刀具，強行搶走市值約140元的背包及其他財物後，徒步逃離。

之後在2025年12月15日約下午2時35分，一名16歲男性受害者在Lamont Avenue 93-35號附近時，被一群劫匪包圍。他們強行搶走市值約100元的喬丹 運動鞋及其他財物後，徒步逃離。

同日約下午3時30分，一名19歲男性受害者在Elbertson Street 43-13號附近時，被一群劫匪包圍。他們亮出刀具，強行搶走市值約330元的The North Face外套及其他財物後，徒步逃離。

同日約下午3時45分，一名21歲男性受害者在102街46-01號附近時被一群劫匪包圍。嫌疑人亮出刀具，多次毆打受害者的臉部與身體，強行搶走市值約1200元的巴黎世家(Balenciaga)運動鞋後，徒步逃離。

2025年12月19日約晚上7點25分，一名14歲男性受害者在42大道96-23號被一群劫匪包圍。他們強行搶走市值約280元的The North Face外套及市值約270元的喬丹運動鞋後，徒步逃離。