史島菸店 搜出超過17磅非法大麻、致幻蘑菇

執法人員在史島查封一家菸店，收繳17磅多大麻和致幻蘑菇。(NYC Sheriff's Office臉書)

市執法人員日前在史泰登島的一項執法行動中，從一家菸店搜出了超過17磅大麻和11袋致幻蘑菇(psilocybin mushrooms)。一人在這次執法行動中被逮捕，店鋪也被執法人員查封。此前，警方接獲了社區居民關於該菸店非法銷售大麻的投訴。

市財政局警長聯合執法工作組(SJCTF)的調查人員對史島斯塔普頓區(Stapleton)一家被指非法銷售大麻產品的菸店進行了搜查。市財政局警長(NYC Sheriff)辦公室稱，他們之前收到多位當地居民投訴，說這家菸店向附近的青少年出售大麻及相關產品，他們對此深感憂慮。調查人員從店內的隱蔽處共找到了17.3磅非法大麻，以及11袋包裝好的致幻蘑菇。這也是該工作組最近的一次搜查和查封行動。

一名嫌疑人在這次搜查行動中被拘留，面臨多項指控，包括嚴重非法銷售大麻和非法持有管制藥物。市財政局警長辦公室稱，所有指控均為初步指控，這一案件將在法院系統得到處理。

這家涉案菸店還因為違反多項法規被處以民事違規罰款並遭查封。市財政局警長辦公室表示，這項執法行動是全市持續打擊無證大麻銷售行動的一部分，該辦公室對於可能對未成年人構成風險的非法大麻銷售的打擊力度尤其大。

警方對這家涉案菸店的調查仍在繼續進行中，市財政局警長辦公室稱，隨著對投訴的進一步審查和對證據的分析，他們可能會採取更多執法行動。

紐約州大麻合法化 以後，隨著合法大麻店的陸續開張，更多非法大麻和其他相關製品也在各種商店，尤其是菸店出售。為了維護大麻合法銷售，市財政局警長辦公室一直在五大區打擊銷售非法大麻的行為。