曼達尼的2場就職禮：午夜廢棄地鐵站宣誓 下午市府公開儀式

1日零時，曼達尼（中）先在廢棄的地鐵站宣誓就任，手按妻子杜瓦吉（右）捧著的古蘭經，由紐約州檢察長詹樂霞（左）監誓。（美聯社）

1月1日剛過午夜，曼達尼 (Zohran Mamdani)在已棄用的市政廳地鐵站 宣誓就任紐約市 市長。一年內，曼達尼從名不見經傳的州議員，躍升為國際矚目人物，成為紐約市首位穆斯林市長和首位南亞裔市長。

儀式選在市政廳旁一座早已停用的地鐵站舉行，該站於1904年啟用，曾是紐約最早的28座地鐵站之一，以拱形磁磚、吊燈與拱頂天花板聞名，象徵城市在實用需求之外，也追求公共建設的美感。

午夜前四分鐘，34歲的曼達尼與妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)，以及州檢察長詹樂霞(Letitia James)搭乘6號線列車抵達站內。三人走上寫有「City Hall」字樣的拱門階梯，等待午夜到來。隨著臨時倒數與「新年快樂」的呼喊聲，曼達尼左手按在兩本「古蘭經」上、右手舉起，宣讀就職誓詞。

據悉，兩本「古蘭經」分別屬於他的祖父，以及非洲裔歷史學者與作家施翁伯格(Arturo Schomburg)。在家人、盟友與媒體的見證下，詹樂霞為他監誓，「恭喜你，市長先生。」詹樂霞說道，現場響起掌聲。

隨後，曼達尼簽署就職文件，依規定繳交9元現金給市書記官麥斯威尼(Michael McSweeney)，並在皮革裝訂的名冊上簽名，以供日後市政文件核對筆跡。整個儀式僅約十分鐘，出席者約20人，包括他與妻子的父母。

曼達尼的母親、電影導演奈兒(Mira Nair)在儀式後表示，兒子自小就具備領導力，「這並非突如其來，而像是順著人生的河流前行。這原本難以想像，但卻十分美好。」

公開的就職典禮則於當日下午1時在市政廳階梯舉行，由聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)主持宣誓，約4萬人在現場見證，包括前任市長亞當斯(Eric Adams)、州長霍楚(Kathy Hochul)、前市長白思豪(Bill De Blasio)。

聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)發表開場致詞後，歌手兼演員Mandy Patinkin帶領來自史泰登島22小學學生表演「Somewhere Over the Rainbow」。市審計長李文(Mark Levine )和市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)相繼宣誓就任。著名詩人Cornelius Eady朗誦了為就職典禮特別創作之詩作「Proof」。

隨後，桑德斯在市長宣誓前發表講話，感謝紐約市民選出曼達尼擔任市長，並為為曼達尼主持就職宣誓。曼達尼發表就職演說，在致詞中向所有紐約市民致意，包括那些反對他競選市長的人，「我同樣堅定地站在那些沒有投票給我的人身旁。」

