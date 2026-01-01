到時報廣場跨年 各國遊客歡聚紐約、早早就來卡位

時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，眾多遊客已在現場卡位等待。(記者許君達／攝影)

2025至2026年時報廣場跨年 秀2025年12月31日晚間開幕，來自紐約本地和世界各地的訪客聚集曼哈頓，見證這場世界聞名的盛典。

時報廣場跨年夜，紐約警方嚴陣以待，「世界的十字路口」被重重包圍。(記者許君達／攝影)

不懼嚴寒 熱情澎湃

根據紐約市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)的預測，本年度跨年秀吸引百萬名訪客，而並不寬闊的時報廣場容量有限，因此若想搶占最佳觀賞位置，必須付出極大的努力。

來自日本的遊客Kasumi與男友於12月31日一早就進入時報廣場最靠近水晶球的觀眾等候區，要在紐約的寒冬中等待超過十個小時才能見證新年的來臨。不過她表示，在時報廣場跨年是人生中至少要體驗一次的寶貴經歷，今日雖然辛苦，但未來注定會留下終生難忘的美好印象。以色列遊客David Azulay當日早7時就開始等待，他說，這是他人生中的一場「使命」，因此絕不會後悔今天的辛苦。

如果希望占得觀賞水晶球降落的最佳位置，需要提前數小時甚至十餘小時入場。(記者許君達／攝影)

華人 歌迷 追星之旅

本年度的跨年秀邀請眾多明星登台表演，包括歌手Mariah Carey、Diana Ross以及韓國偶像團體LE SSERAFIM等。來自賓州的華裔學生Sandy與幾名小夥伴專門趕來看自己喜愛的韓團，他們當日上午就隨著提前搶占最佳位置的觀眾一起進入了時報廣場，不巧卻發現他們雖最靠近水晶球，卻距離主舞台較遠。

由於安保措施規定已入場的觀眾不得隨意離開，如果走出安全區便須重新經過漫長的安檢，因而Sandy和小夥伴開始打退堂鼓，「在這裡看不到舞台，還不如回酒店去看電視直播。」

在紐約已居住多年的程涵也是一早就與幾名友人興致勃勃地前往時報廣場，希望近距離觀看大明星演出。他表示，這是第一次來時報廣場跨年，雖然被安排到遠離主舞台的區域，有些遺憾，但作為新紐約人，體驗一下這場最有紐約氛圍的跨年秀也是好的。

在紐約找到歸屬感

從跨年秀場外路過的華人John來到紐約正滿六年，他表示，從最初滿懷希望地前來讀書，經歷了畢業、找工作、H-1B抽籤等重重難關過後，自己終於開始有了「重新踩到地面」的安定感。在過去的幾年間，他都是在時報廣場附近以工作的方式獨自迎接新年，對跨年秀的態度也映射出自己對紐約的心路變遷。第一次帶著「皈依者狂熱」式的熱情試圖進入廣場時，卻被困在洶湧的人潮中動彈不得，最終根本沒能擠進去。此後，他因這次的挫敗而一度對這座城市充滿厭煩和逆反，故意讓自己不去關注標誌性的時報廣場跨年秀。

不過隨著生活經驗的豐富，如今他終於與紐約「和解」，他形容不再狂愛或狂怒於這座城市的種種片段，而是安然享受一種「身為紐約客」的心理狀態，「每個人的心中，都有一個自己的紐約。這才是在這座城市生活的最大意義。」

