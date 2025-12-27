白石鎮3級火警起火屋成廢墟 鄰近華人暫難居住

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
主要起火的房屋位於147街21-07號。該棟住宅外部已由工人加裝木板與遮擋簾進行臨時封閉。(記者高雲兒╱攝影)
主要起火的房屋位於147街21-07號。該棟住宅外部已由工人加裝木板與遮擋簾進行臨時封閉。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區白石鎮25日下午發生三級住宅火災，波及多戶華人住家，部分房屋短期內恐難以居住。火災翌日現場滿目瘡痍，鄰近住戶陸續展開修繕。針對災後安置與理賠問題，房產律師提醒，屋主與租客應盡速聯繫各自保險公司處理後續，並留意臨時安置與責任分工。

根據紐約市消防局(FDNY)通報，火警發生於25日下午約3時15分，起火地點位於皇后區147街一帶，火勢迅速擴大，一度升級為三級火警。消防單位迅速派遣大量人力與設備到場灌救，現場出動十多輛消防車持續噴水控制火勢，所幸火災未造成人員受傷，起火原因仍有待進一步調查。

26日上午現場可見，主要起火的房屋位於147街21-07號。該棟住宅外部已由工人加裝木板與遮擋簾進行臨時封閉，同時大門敞開，可見屋內幾乎只剩焦黑殘骸。走近時，仍能聞到濃重的燒焦味。且房屋側面堆滿尚未清運的廢墟，包括燒焦木料、殘破家具與各類雜物。

起火屋左右兩側的住宅同樣受到波及，外牆留下大片燒痕、牆面斑駁不堪，部分住戶已開始進行外牆修補與清理。現場可見工人進出，為受損房屋加裝臨時防護設施，以防風雨進一步侵蝕。

周邊鄰居表示，當天下午3時前後一切都很正常，沒想到火勢突然竄起，「當時都好好的，突然就著火了，而且風很大，火一下子就變很大」。由於火勢猛烈，整條街一度被濃煙籠罩。

多名鄰居回憶，該排房屋內多為華人住戶，既有自住家庭，也有出租給租客的單位。由於受損情況嚴重，不少住戶目前已暫時搬離，相關房屋短期內恐難以居住，後續仍需等待安全評估與整修。

紐約房產律師周青青說，若房屋因鄰近火災受損，屋主通常會先透過自家房屋保險啟動理賠流程，後續責任歸屬與追償則多由保險公司之間處理；租客方面，若租約要求投保且租客確有購買，相關損失與臨時住宿費用可向自身保險公司申請。

她也提醒，若房屋暫時無法居住，屋主一般仍需就租客安置提供合理安排。對租客而言，平時投保個人物品保險(personal property insurance)及無法居住保障，較能在突發意外發生時降低財務風險。

皇后區白石鎮25日下午發生三級住宅火災，波及多戶華人住家，部分房屋短期內恐難以居住。(記者高雲兒╱攝影)
起火屋左右兩側的住宅同樣受到波及，外牆留下大片燒痕、牆面斑駁不堪。(記者高雲兒╱攝影)
房屋側面堆滿尚未清運的廢墟，包括燒焦木料、殘破家具與各類雜物。(記者高雲兒╱攝影)
工人修繕起火住宅。(記者高雲兒╱攝影)
大門敞開，可見屋內幾乎只剩焦黑殘骸。(記者高雲兒╱攝影)
主要起火的房屋位於147街21-07號。該棟住宅外部已由工人加裝木板與遮擋簾進行臨時封閉。(記者高雲兒╱攝影)

