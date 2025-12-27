我的頻道

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

紐約超級流感單周2.46萬例 10年新高

記者馬璿／紐約報導
根據全美公共衛生數據顯示，今年流感疫情不僅持續升溫，在紐約市更顯格外嚴峻。(美聯社)
根據全美公共衛生數據顯示，今年流感疫情不僅持續升溫，在紐約市更顯格外嚴峻。根據紐約市症候監測系統蒐集的初步資料，截至本月20日當周，因出現流感症狀而前往急診的患者人數，已創下近10年來單周最高紀錄，然而專家指出疫情尚未達到高峰，呼籲民眾盡快施打流感疫苗，並在病情惡化時盡速就醫。

今年流感季提早展開，病例數更在12月持續攀升。根據Patch報導，12月6日至13日間，曼哈頓流感病例暴增104%，布朗士區上升98%，史泰登島增加75%，皇后區上升65%，布碌崙(布魯克林)亦增加58%。

僅在上周，紐約市就出現9857人因類流感症狀前往急診就醫，該數字已經高於2017至2018年，及2024至2025年兩個曾被美國疾病管制與預防中心(CDC)列為「高嚴重度」的流感季的紀錄。雖然多數流感患者不會前往醫院，甚至未接受檢測，但實驗室通報的確診數字同樣居高不下。12月第二周，全市共通報2萬4607起流感陽性檢測結果，已超過2024至2025流感季任何單周紀錄。

公共衛生專家指出，今年流感之所以被稱為超級流感，主因包括疫苗接種率下降，以及疫苗對主要流行株的保護力不如預期。約翰霍普金斯大學衛生安全中心傳染病學者瑞佛斯(Dr. Caitlin Rivers)接受紐約時報訪問時表示，「我們還沒有到達流感的最高點。」

流感疫苗通常需提前六至九個月製作，並需依據病毒監測資料與科學預測設計，但若病毒不斷變異，疫苗可能將與實際流行株難以完全吻合。一般情況下，流感疫苗有效率約為40%至60%，但今年成人疫苗有效率估計僅約32%至39%；兒童保護效果則相對較佳，約為72%至75%。

東北大學公共衛生碩士課程主任馬尼亞(Neil Maniar)指出，今年的主要流行株與疫苗匹配度不高，導致更多民眾處於易感染狀態。他表示，人類主要感染的流感病毒分為A型與B型，其中A型最常見，包含H1N1與H3N2等亞型。H3N2本身變異頻繁，今年主導疫情的K亞分支正是疫情升溫的關鍵因素，不僅在美國流行，也在全球多地擴散。

盡管疫苗保護力有限，專家仍呼籲尚未接種的民眾盡快施打流感疫苗，仍有助於降低重症與住院風險。紐約大學朗格尼醫療中心疫苗中心主任穆里根(Dr. Mark Mulligan)建議，染病後應多補充水分、充分休息，並可在家使用退燒止痛藥緩解症狀，且患者應避免帶病上班或上學，若出現呼吸困難，或居家休養三、四天後症狀未改善甚至惡化，應盡速就醫。

流感疫苗 疫情 紐約市

布碌崙、皇后區聖誕接連傳火災 疑為電單車鋰電池與垃圾桶起火

白石鎮3級火警起火屋成廢墟 鄰近華人暫難居住
