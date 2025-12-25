梅西百貨聖誕櫥窗登場 節慶氣氛吸引大量購物人潮

2025年的主題為「最精彩的故事始於此處」(The Most Wonderful Stories Start Here)，內容聚焦於「第一次」的概念。(記者曹馨元／攝影)

梅西百貨 (Macy's )的聖誕櫥窗是美國最具代表性的節慶展示之一，其中又以曼哈頓先驅廣場(Herald Square)旗艦店的動態櫥窗最為知名。今年聖誕季，先驅廣場外的櫥窗再度換上全新主題，以精緻布景與會動的角色吸引大量民眾駐足觀賞，為年末的購物季增添節慶氣氛。

2025年的主題為「最精彩的故事始於此處」(The Most Wonderful Stories Start Here)，內容聚焦於「第一次」的概念。(記者曹馨元／攝影)

2025年的主題為「最精彩的故事始於此處」(The Most Wonderful Stories Start Here)，於今年感恩節 前一周，揭幕內容聚焦於「第一次」的概念，包括最早的玩偶展示、聖誕老人首次造訪、第一場梅西感恩節大遊行，甚至重現遊行場景的櫥窗設計，藉此回顧節慶文化的起點與延續。

梅西百貨的聖誕櫥窗傳統可追溯至1874年，被視為零售業中最早以純粹節慶歡樂為目的打造大型櫥窗展示的先驅，從此開創了節日櫥窗傳統。隨著櫥窗展示的受歡迎程度逐年提高，1899年梅西百貨開始引入機械動態裝置。每一年，設計團隊都會推出全新主題，場景中常見手工打造的布景、會動的角色、LED燈光與互動式設計，並在經典機械工藝中融入現代科技，例如過去幾年有玩具工作坊和3D攝影機等。

梅西百貨(Macy’s)的聖誕櫥窗是美國最具代表性的節慶展示之一，其中又以曼哈頓先驅廣場旗艦店的動態櫥窗最為知名。(記者范航瑜／攝影)

今年的櫥窗設計中，特別加入路邊民眾可參與的合唱環節，螢幕同步顯示歌詞。現場有民眾排隊體驗，手持麥克風即興演唱，曲目多為「Jingle Bells」等經典聖誕頌歌，演唱過程還會同步錄影，沒能拿到麥克風的後方圍觀人群也會跟著耳熟能詳的旋律合唱，從原本的旁觀者成為節慶的一部分。

平安夜的梅西百貨同樣湧現大量最後時刻的購物人潮。節慶期間，每天平均有上萬名遊客前往觀賞櫥窗並參與店內活動。平安夜當天，人潮則更為密集。梅西百貨在平安夜營業至傍晚6時，聖誕節當天則不會營業。店內外擠滿趕著採買禮物的顧客，以及前來感受節慶氛圍的民眾。