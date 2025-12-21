班森賀圖書館改建住宅 居民憂車位不夠、污水系統恐超載

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
市府擬將布碌崙華社擁有最多中文存書的新越卓圖書館改建為可負擔住房，但潛在的停車負荷、污水超載問題，也讓民眾表達擔憂。(寇頓辦公室提供)
市府擬將布碌崙華社擁有最多中文存書的新越卓圖書館改建為可負擔住房，但潛在的停車負荷、污水超載問題，也讓民眾表達擔憂。(寇頓辦公室提供)

為蒐集社區對布碌崙(布魯克林)公共圖書館新越卓(New Utrecht)分館改建成可負擔住宅建案的意見，州眾議員寇頓(William Colton)和州參議員陳學理(Steve Chan)近期舉辦一場社區說明會，吸引近百位民眾的參與。在會議上，民眾對於該案可能為社區帶來的停車、污水系統超載和學區負荷過重等問題表達擔憂，民代則呼籲民眾及早熟悉該建案並表態，以保護社區權益。

本次的改建計畫為市府住房保存與發展局與布碌崙公共圖書館共同推動「生活圖書館」(Living Libraries)一環，旨在更新圖書館設施的同時，紓解當地日益嚴峻的住房需求。開發案目前仍處於規畫階段，構想包括興建一棟僅一層樓、設備先進的新圖書館，並納入一項可容納數百戶可負擔住宅的綜合開發計畫，建築高度最高可能達14層。不過，計畫中尚未規畫停車空間，引發社區對停車、交通與商業影響的疑慮。

今年初生效的「同意之城」修法下，該地原則上僅能蓋為5層樓建築。若欲興建更高樓層則需經市府審查。目前市住房保護與發展局(HPD)正在評估兩棟樓，高度分別為8至9層和10至14層，可提供約230到310戶住宅的中密度方案，以及高度為10至11層和12至14層，住宅數量約290到390戶的高密度方案。

與會居民表示，無論哪一種方案，對社區恐都過於沉重。他們指出，社區內停車位本就不足，擁有百年歷史的污水系統長期超載，學校也已人滿為患，若再增加居住人口，恐進一步惡化生活品質。部分居民則擔心，停車場若遭移除，將衝擊周邊商家，也有人詢問，頻繁使用該圖書館的讀者，未來是否能有便利的替代方案。

寇頓指出，市府本身透過紐約市房屋局(NYCHA)仍持數以萬計的空置公寓，若能有效利用，有助於緩解當前住房危機，未必須在社區承受額外壓力的情況下推動大型開發。他也表示，圖書館系統之所以評估此類合作模式，可能是因缺乏設施升級的資金。

寇頓強調，相關計畫若推進，雖然數年後才可能實際動工，但社區必須及早表態。他承諾，若居民反對市府最終提出的方案，將站在社區立場，支持反對行動。

