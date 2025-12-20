曼達尼公布2副手 蘇維思將任紐約首位「經濟正義副市長」

前代理勞工部長蘇維思將出任紐約市「經濟正義」副市長。（美聯社）

候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)19日宣布兩名副市長人選，負責推動其議程中數項關鍵政策。前聯邦代理勞工部 長蘇維思(Julie Su)將擔任市府史上首位「經濟正義副市長」，亞當斯市府的住房行政主管博佐格(Leila Bozorg)則將出任住房與城市規畫副市長。

蘇維思曾在拜登 總統任內擔任代理勞工部長，並與多個工會組織關係密切，其在市府的新職位將聚焦保障勞工與消費者權益，並督管消費者與勞工保護局、計程車與豪華轎車委員會，以及文化事務局等機構。

蘇維思在當天的記者會上表示，「在這個全球最富裕國家的最富裕城市，沒有人應被視為可被拋棄。工作尊嚴不是特權，而是權利；正義不只是抽象概念，而是體現在足以維生的薪資、可規畫人生的工時，以及能讓勞工發聲的職場與站在市民一邊的城市」。她也指出，將以更廣泛的角度看待自身職責。曼達尼稍早宣布的「世界盃事務專員」也將向她報告。

2023年，拜登提名當時擔任勞工部副部長的蘇維思出任部長，她以代理身分履職至拜登任期結束，但因共和黨與部分保守派民主黨人認為她過於親近工會，提名在參議院受阻。任職期間，她推動保護新冠疫情下的勞工權益，加強對零工經濟勞工的保障，並參與協調底特律汽車工人罷工與東岸港口罷工。

前勞工部官員威爾(David Weil)指出，蘇維思與勞工倡議團體互動頻繁，確保勞工了解並相信自身權利，任命她意味著勞工議題在新市府中的優先順序極高。在加入聯邦政府前，蘇維思曾於加州州長紐森(Gavin Newsom)任內擔任州勞工廳長。

博佐格則將在新市府中擔任最受矚目的職位之一，面對數十年來最嚴峻的可負擔性危機與住房短缺問題。她未來的任務之一是協助曼達尼兌現競選承諾，包括凍結超過90萬戶租金管制公寓的租金，並興建20萬戶可負擔住宅。她此前曾擔任城市規畫委員會成員，歐巴馬(Barack Obama)總統任內，她還曾在聯邦住房與城市發展部工作四年。