孫雯非法充當外國代理人等19項指控 陪審團未達成一致意見

記者胡聲橋／紐約報導
陪審團無法就孫雯(中右)、胡驍(中左)被指控的各項罪名達成一致意見，陪審團22日繼續審議。(路透)
陪審團無法就孫雯(中右)、胡驍(中左)被指控的各項罪名達成一致意見，陪審團22日繼續審議。(路透)

在經過四天審議後，孫雯胡驍案的陪審團於18日向主審法官科根(Brian Cogan)指出，他們無法就前州府高級官員孫雯及其丈夫胡驍所面對的所有19項指控達成一致意見。法官科根鼓勵陪審團繼續審議，努力達成一致意見，避免流審。陪審團22日將繼續審議孫雯胡驍案。

孫雯胡驍案正在紐約東區聯邦法院審理。18日中午，陪審團在給主審法官科根的便條中稱審議陷入僵局，「我們深深感到，任何陪審員都無法改變對任何指控的判斷」。陪審團還補充說，「在證據和法律解釋方面存在根本分歧。我們無法達成一致意見」。

對此，法官科根宣讀了艾倫指令(Allen Charge)，敦促陪審團繼續審議。下午3時左右，法官解除了一位22日有出行計畫的陪審員的審議責任，由一名候補陪審員接替，審議於22日重啟後，這名新陪審員將要花時間跟上審議進程。

經過一個月庭審，12名陪審員從15日開始對孫雯和胡驍案審議。孫雯被指控非法充當外國代理人，為中國政府謀取利益，為中國省政府代表團提供假邀請函，並利用疫情期間在為州政府採購個人防護用品(PPE)的機會，將州政府合同交給自己親屬朋友的公司，並非法收取大量回扣。胡驍則被指控將非法所得洗回美國，並被指控銀行詐欺和逃稅等罪名。孫雯和胡驍一共被指控19項罪名。孫雯和胡驍否認了所有指控。

聯邦檢察官所羅門(Alexander Solomon)18日促請法官提醒陪審團，他們可以就部分指控做出無罪判決，對其他指控做出有罪判決。但科根法官表示，根據陪審團提交的便條，他認為陪審團對檢方提出的所有指控都存在分歧。

